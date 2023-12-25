Hande Erçel'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Son olarak "Bambaşka Biri" adlı dizide rol alan Hande Erçel, kahverengi saçlarını kızıla boyattı. Erçel, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
HANDE ERÇEL
Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.