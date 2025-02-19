Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı

Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel gala pozlarıyla gündeme geldi.

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 1

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 2

Kısa sürede büyük ilgi gören yapımın yıldızlarından Erçel gala tarzıyla beğeni topladı.

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 3

Oyuncu "Galadan kalanlar sörfü" notuyla birçok kare paylaştı.

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 4

Kırmızı halı pozlarını paylaşan Erçel'in Arduç ile verdiği poz da büyük ilgi gördü.

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 5

Erçel'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 6

YENİ DİZİ YOLDA

Öte yandan başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan Aşkı Hatırla dizisi geliyor. Dizinin orijinal hikayesini Ahmet Vatan kaleme alırken, projenin yaratıcısı olan Özgür Önurme aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor.

KADRODA KİMLER VAR?

İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi önemli isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Evlilik yolundayken bir ayrılık yaşayan, güvenilir ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içine çekilirler. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı hatırlatacaktır. Dizi, dijital platformda yayınlanacak.

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 7

Öte yandan, Gupse Özay, Rüzgara Bırak filmi hakkında ilk kez konuştu. Gazete Magazin'in haberine göre; Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" dedi ve ekledi:

"Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."

Hande Erçel'in gala pozlarına beğeni yağdı - 8

Gupse Özay, sosyal medyadaki kıskançlık yorumlarıyla ilgili de gülerek "Yıllardır bu tarz yorumlar yapılıyor ama hiç öyle bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

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