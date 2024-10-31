Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Sosyal medya platformlarına olan ilginin giderek artmasıyla birlikte, Instagram ve Twitter gibi uygulamalar da zamanla gelir kapısına dönüştü. Söz konusu platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimlerin kazandıkları reklam gelirleri ise dudak uçuklattı.
Hande Erçel
Sık sık oyunculuk performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Hande Erçel'in, Instagram'da 1 paylaşım ve 1 hikâye için 3 milyon TL talep ettiği konuşuluyor.