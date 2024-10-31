Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı!

Sosyal medya platformlarına olan ilginin giderek artmasıyla birlikte, Instagram ve Twitter gibi uygulamalar da zamanla gelir kapısına dönüştü. Söz konusu platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimlerin kazandıkları reklam gelirleri ise dudak uçuklattı.

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 1

Hande Erçel

Sık sık oyunculuk performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Hande Erçel'in, Instagram'da 1 paylaşım ve 1 hikâye için 3 milyon TL talep ettiği konuşuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 2

Gökçe Bahadır

Hayat Bilgisi dizisiyle başladığı şöhret serüvenini uzun yıllardır emin adımlarla sürdüren Gökçe Bahadır'ın da 1 paylaşım ve 1 hikâye başına 3 milyon TL istediği biliniyor.

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 3

Fahriye Evcen

Sosyal medyanın en aktif ünlülerinden olan Fahriye Evcen'in Instagram'da 1 paylaşım ve 1 hikâye başına talep ettiği ücret ise 2 buçuk milyon TL.

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 4

Burak Özçivit

2017 yılından beri meslektaşı Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit'in de Instagram reklam gelirlerinden eşiyle aynı rakamı istediği söyleniyor.

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 5

Barış Arduç

Son yıllarda gerek kariyer gerek özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç'un Instagram'da 1 paylaşım ve 1 hikâye başına talep ettiği rakam ise 2 milyon TL.

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 6

Beren Saat

Hatırla Sevgili ve Aşk-ı Memnu başta olmak üzere güçlü yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Beren Saat'in ise 1 paylaşım ve 1 hikâye için 2 milyon TL istediği konuşuluyor.

Hande Erçel'in Instagram'dan kazandığı ücret dudak uçuklattı! - 7

Meryem Uzerli

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem karakteriyle Türkiye'de sarsılmaz bir üne kavuşan Almanya doğumlu güzel oyuncunun ise 1 paylaşım ve 1 hikâye başına 1 buçuk milyon TL'ye anlaştığı öne sürülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER