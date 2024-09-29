Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı

Bir süredir Hakan Sabancı aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı - 1

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı - 2

30 yaşındaki oyuncu, arabada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı - 3

Dilara Fındıkoğlu imzalı bir tasarım giyen Erçel, paylaşımına "Eski günlerdeki gibi" notunu düştü.

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı - 4

Oyuncu, daha önce de Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımlarıyla poz vermişti.

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı - 5

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı - 6

DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR?

Kayserili bir anne ve babanın kızı olan Dilara Fındıkoğlu, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Fındıkoğlu'nun moda tasarımına olan ilgisi küçük yaşlarda gelişti.

Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’da yaşadı. Ardından üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitti ve dünyanın en prestijli okullarından, Londra’da Central St. Martins’te moda tasarımı okudu. 2015 yılında onur derecesiyle mezun oldu.

Fındıkoğlu, 2016 yılında Londra merkezli moda markasını açtı. O zamandan beri Bella Hadid, Lady Gaga, Madonna, Rihanna, Björk, FKA Twigs ve Margot Robbie gibi önde gelen isimler onun kreasyonlarını kırmızı halılarda, sahnelerde ve diğer halka açık gösterilerde giydiler.

FINDIKOĞLU'NUN EN POPÜLER TASARIMLARI

DAHA FAZLA GÖSTER