Hande Sarıoğlu'nun ''iç çamaşırı'' çıkışına Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü'ne layık görülen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Ben bu ödülü izninizle, bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.