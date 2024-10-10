Hande Sarıoğlu'nun ''iç çamaşırı'' çıkışına Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki stilini eleştiren Hande Sarıoğlu'na yanıt verdi.

Hande Sarıoğlu'nun ''iç çamaşırı'' çıkışına Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi - 1

Geçtiğimiz günlerde 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü'ne layık görülen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Ben bu ödülü izninizle, bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

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Hande Sarıoğlu'nun ''iç çamaşırı'' çıkışına Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi - 2

Farah Zeynep Abdullah'ın bu sözlerine sosyal medyada destek yağarken, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Hande Sarıoğlu ise Abdullah'ın festival stilini eleştirdi.

Hande Sarıoğlu'nun ''iç çamaşırı'' çıkışına Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi - 3

Hande Sarıoğlu, Farah Zeynep Abdullah'ın Altın Portakal tarzı için ''İç çamaşırı giymeden gelmiş. Toplum içine çıkarken iç çamaşırı giymemek çok uygun kaçıyor mu? Biraz yadırgadım ben açıkçası" ifadelerini kullandı.

Programın diğer sunucularından Pınar Eliçe ise ''Pek çok şeyini yadırgayabiliriz. Onda bir marjinallik var'' sözleriyle, Hande Sarıoğlu'na destek verdi.

Hande Sarıoğlu'nun ''iç çamaşırı'' çıkışına Farah Zeynep Abdullah'tan yanıt gecikmedi - 4

Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Sarıoğlu'na yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Sizin beni yadırgamanızdan gurur duyarım'' ifadelerini kullandı.

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