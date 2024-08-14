Hande Yener av tüfeğiyle yaralanan köpeği sahiplendi
Bartın’da "hedef tahtası" gibi kullanılıp av tüfeği ile vurulunca gözünü kaybeden ve burnunda delik oluşan sokak köpeği ‘Ateş’in Zonguldak’taki tedavisi tamamlandı. Hande Yener’in sahiplendiği köpek, İstanbul’daki tesise nakledildi. Yener, burada Ateş’i ziyaret ederek, devam edecek tedavisi hakkında bilgi aldı.
22 Temmuz’da Bartın’ın Kozcağız beldesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Almanya’dan gelen gurbetçi H.C.U. (19), ‘Ateş’ isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu.
Sol gözü ile burnunun arasından geçen mermi, sağ gözünün altından dışarı çıktı. Köpeğin yarasını fark edenler durumu hayvansever Seda Kaya’ya iletti. Kaya, köpeği alıp Zonguldak’taki bir veteriner kliniğine getirdi. Acil ameliyata alınan köpeğin gözü ampute edildi, burnunun arkasında da delik oluştu.