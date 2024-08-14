Hande Yener av tüfeğiyle yaralanan köpeği sahiplendi

Hande Yener’in ziyaretinde ‘Ateş’in anne sevgisini hissettiğini ifade eden tesis sahibi Burak Memişoğlu, “Doğayı ve insanı sevin ki sizler de yaşamınızı sürdürebilin. Doğanın ve hayvanın olmadığı hiçbir yerde insan var olamaz” diye konuştu.