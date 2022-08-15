Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri)

Gösteri dünyasında sık sık karşımıza çıkan ünlü isimlerin memleketleri neresi? İşte Çağatay Ulusoy'dan Nusret Gökçe'ye Elçin Sangu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a ünlü isimlerin memleketleri... Nusret Gökçe - Erzurum Cansu Dere - Ankara Elçin Sangu - İzmir Tolga Sarıtaş - Sivas Erkan Kolçak Köstendil - Bursa Aleyna Tilki - Trabzon, Of Aras Bulut İynemli - İstanbul Rıza Kocaoğlu - İzmir Ercan Kesal - Nevşehir Burak Özçivit - Gaziantep Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni Bensu Soral - Bursa Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı Aybüke Pusat - Ankara Engin Altan Düzyatan - İzmir Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez Seyithan Özdemir - Muş Gonca Vuslateri - Bursa Çetin Tekindor - Sivas Zeynep Çamcı - Muğla Nihat Altınkaya - Karabük İlker Kaleli - Van Furkan Palalı - Konya Tuba Büyüküstün - İstanbul Oktay Kaynarca - Malatya Zerrin Tekindor - Balıkesir Mustafa Uğurlu - Karaman Demet Özdemir - Kocaeli Kaan Urgancıoğlu - İzmir Ebru Özkan - Ankara Ece Özdikici - İzmir Öykü Gürman- İrem Helvacıoğlu\nÖykü Gürman / Trabzon\nİrem Helvacıoğlu / Ankara Erkan Petekkaya - Diyarbakır Bülent Şakrak - İstanbul Altan Erkekli - İstanbul Cengiz Bozkurt - Nevşehir Zuhal Topal - İstanbul Ümit Besen - Osmaniye Necati Şaşmaz - Elazığ Kaan Taşaner - Konya Berkay Ateş - İstanbul Esra Bilgiç - Ankara Didem Balçın - Ankara Sinem Öztürk - Bolu Deniz Çakır - Trabzon Berk Oktay - Ankara Seren Şirince - İzmir