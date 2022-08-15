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Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri)

Haberler - ntv.com.tr | 15.08.2022 - 11:01

Gösteri dünyasında sık sık karşımıza çıkan ünlü isimlerin memleketleri neresi? İşte Çağatay Ulusoy'dan Nusret Gökçe'ye Elçin Sangu'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a ünlü isimlerin memleketleri...

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 1

Nusret Gökçe - Erzurum

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 2

Cansu Dere - Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 3

Elçin Sangu - İzmir

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 4

Tolga Sarıtaş - Sivas

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 5

Erkan Kolçak Köstendil - Bursa

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 6

Aleyna Tilki - Trabzon, Of

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 7

Aras Bulut İynemli - İstanbul



Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 8

Rıza Kocaoğlu - İzmir




Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 9

Ercan Kesal - Nevşehir

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 10

Burak Özçivit - Gaziantep

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 11

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 12

Bensu Soral - Bursa

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 13

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Boşnak göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 14

Aybüke Pusat - Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 15

Engin Altan Düzyatan - İzmir

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 16

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez



Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 17

Seyithan Özdemir - Muş

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 18

Gonca Vuslateri - Bursa

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 19

Çetin Tekindor - Sivas

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 20

Zeynep Çamcı - Muğla

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 21

Nihat Altınkaya - Karabük

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 22

İlker Kaleli - Van

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 23

Furkan Palalı - Konya

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 24

Tuba Büyüküstün - İstanbul

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 25

Oktay Kaynarca - Malatya 

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 26

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 27

Mustafa Uğurlu - Karaman

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 28

Demet Özdemir - Kocaeli

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 29

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 30

Ebru Özkan - Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 31

Ece Özdikici - İzmir

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 32

Öykü Gürman- İrem Helvacıoğlu

Öykü Gürman / Trabzon

İrem Helvacıoğlu / Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 33

Erkan Petekkaya - Diyarbakır

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 34

Bülent Şakrak - İstanbul

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 35

Altan Erkekli - İstanbul

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 36

Cengiz Bozkurt - Nevşehir



Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 37

Zuhal Topal - İstanbul

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 38

Ümit Besen - Osmaniye

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 39

Necati Şaşmaz - Elazığ

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 40

Kaan Taşaner - Konya

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 41

Berkay Ateş - İstanbul

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 42

Esra Bilgiç - Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 43

Didem Balçın - Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 44

Sinem Öztürk - Bolu

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 45

Deniz Çakır - Trabzon

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 46

Berk Oktay - Ankara

Hangi ünlü nereli? (Ünlü isimlerin memleketleri) - 47

Seren Şirince - İzmir

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