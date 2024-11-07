Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik
Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Trump, zaferini "Tarihi dönüş" olarak adlandırdı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Seçim süreci boyunca birçok ünlü, başkan adaylarına desteklerini açıklayarak oy verme çağrısında bulundu. Bazı ünlü isimler seçim mitinglerine de katılarak adayların kampanya süreçlerinde aktif rol oynadı. Ancak Trump'ın zaferi sonrası Hollywood derin bir sessizliğe gömüldü. Bir avuç destekçi ise Donald Trump'ın zafer haberinin ardından yıkıldığını ifade etti.
ABD'de seçimin galibi Donald Trump oldu. 47'inci başkan, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a dönecek. Trump'ın zaferi coşkuyla kutlanırken Kamala Harris’i açıkça destekleyen Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga gibi isimler, Donald Trump’ın zaferinin ardından sessizliğe büründü. Harris’i destekleyen bazı isimler ise duygusal tepkilerini sosyal medyada paylaştı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin seçim sonuçları, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yorumlarla yankı buldu.