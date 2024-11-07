Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik

"DAHA KISITLAYICI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, "Bu sonuç, daha kısıtlayıcı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Birçok kişi haklarının engelleneceğinden korkuyor," diyerek endişelerini paylaştı. One Tree Hill yıldızı Sophia Bush ise “Kalbim kırıldı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.