Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde, Trump Florida'da yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. Trump, zaferini "Tarihi dönüş" olarak adlandırdı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü. Seçim süreci boyunca birçok ünlü, başkan adaylarına desteklerini açıklayarak oy verme çağrısında bulundu. Bazı ünlü isimler seçim mitinglerine de katılarak adayların kampanya süreçlerinde aktif rol oynadı. Ancak Trump'ın zaferi sonrası Hollywood derin bir sessizliğe gömüldü. Bir avuç destekçi ise Donald Trump'ın zafer haberinin ardından yıkıldığını ifade etti.

Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik - 1

ABD'de seçimin galibi Donald Trump oldu. 47'inci başkan, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a dönecek. Trump'ın zaferi coşkuyla kutlanırken  Kamala Harris’i açıkça destekleyen Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga gibi isimler, Donald Trump’ın zaferinin ardından sessizliğe büründü.  Harris’i destekleyen bazı isimler ise duygusal tepkilerini sosyal medyada paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin seçim sonuçları, ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yorumlarla yankı buldu. 

N-LIFE HABERLERİ

Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik - 2

Oprah Winfrey, Eminem, Harrison Ford, Jennifer Aniston ve Arnold Schwarzenegger gibi ünlüler Trump’ın zaferine tepkilerini çeşitli platformlarda dile getirdi.

Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik - 3

"SENDEN BIKTIM!"

Özellikle rapçi Cardi B, Trump’ın yeniden seçilmesine karşı büyük öfkesini canlı yayında, “Senden nefret ediyorum. Senden bıktım!” sözleriyle ifade etti.

Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik - 4

"DAHA KISITLAYICI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, "Bu sonuç, daha kısıtlayıcı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Birçok kişi haklarının engelleneceğinden korkuyor," diyerek endişelerini paylaştı. One Tree Hill yıldızı Sophia Bush ise “Kalbim kırıldı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik - 5

Oscar adayı film yapımcısı ve aktivist Adam McKay, korku yazarı Stephen King,
Komedyen ve aktör Travon Free,, Glee yıldızı Kevin McHale de Trump zaferine tepki gösteren isimlerdendi.

Harris yalnız kaybetmedi: Trump zaferi sonrası Hollywood'da derin sessizlik - 6

EN BÜYÜK KAZANANLARDAN BİRİ

Trump'ın kazanmasına sevinenler de vardı. 

Tesla CEO’su Elon Musk, seçim sonrası yaptığı paylaşımda, “Gelecek fantastik olacak” diyerek zaferi kutladı. 

Musk, sürecin başlangıcından beri milyonlarca dolarlık bağışla  eski başkan destekledi. Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi Musk'a umduğundan fazlasını kazandırabilir. 53 yaşındaki Musk, Trump'ın ikinci yönetiminde etkili bir rol oynayabilir.  

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