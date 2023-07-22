Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe kucağında bebeğiyle eyleme katıldı

Harry Potter serisinin ünllü oyuncusu Daniel Radcliffe, kucağında dört aylık bebeğiyle Hollywood oyuncularının grev yürüyüşüne destek verdi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe kucağında bebeğiyle eyleme katıldı - 1

Yazarların bir süredir devam eden grevine geçen hafta oyuncuların da dahil olmasıyla Hollywood'da son 63 yılın en büyük grevi gerçekleşiyor.

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin (SAG-AFTRA) oyuncular adına başlattığı grev, yüzlerce oyuncu ve yazarın, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine kaçınılmaz hale geldi. Hollywood'da dev yapımları durduran greve ünlü isimler de destek veriyor. Onlardan biri, Harry Potter serisinin çocuk yıldızı olarak ünlenen oyuncu Daniel Radcliffe.

N-LIFE HABERLERİ

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe kucağında bebeğiyle eyleme katıldı - 2

Ünlü aktör, dün New York'taki eyleme katıldı. Radcliffe, SAG-AFTRA'nın başlattığı oyuncular grevi kapsamında düzenlenen protesto yürüşüne dört aylık oğluyla birlikte geldi.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe kucağında bebeğiyle eyleme katıldı - 3

33 yaşındaki İngiliz aktör, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Erin Darke ile birlikte, düşük maaşlara düzenleme ve sektörün yapay zekadan korunması amacıyla verilen mücadeleye dahil oldu.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe kucağında bebeğiyle eyleme katıldı - 4

Baba olduktan sadece haftalar sonra iki kez bebek arabasıyla fotoğraflanan Radcliffe ilk kez bu protesto yürüyüşünde ailece fotoğraf vermiş oldu.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe kucağında bebeğiyle eyleme katıldı - 5

"Good Girls Revolt" dizisindeki Cindy rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Erin Darke, üzerinde SAG-AFTRA tişörtüyle elinde "SAG-AFTRA grevde!" yazan dövizi taşırken, Radcliffe kucağındaki bebeğine sarılarak yürüdü.

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