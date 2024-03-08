Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı

Vasiyete göre; Gambon'un Hart'tan olan çocukları 10 biner sterlin (yaklaşık 406 bin TL) ve birer ödül aldı. Her ikisine de Büyük Britanya Variety Club'ın gümüş kalp şeklindeki sahne oyuncusu ödülü bırakıldı.



Ünlü oyuncunun sevgilisi Hart'a vasiyetten hiçbir şey bırakılmadığı anlaşıldı. Ünlü oyuncunun vasiyetinde bıraktığı miktarın, ölümünden önce satın alınan ve aile üyelerine ait varlıkları içermediği de ortaya çıktı.