Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı
Harry Potter serisinde hayat verdiği "Albus Dumbledore" karakteriyle tanınan Michael Gambon, Eylül 2023'te hayatını kaybetmişti. Vasiyeti açıklanan usta oyuncunun servetinin tamamını 61 yıllık eşi Anne Gambon'a bıraktığı ortaya çıktı.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon, geçtiğimiz sene 82 yaşında hayatını kaybetmişti.