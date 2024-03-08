Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı

Harry Potter serisinde hayat verdiği "Albus Dumbledore" karakteriyle tanınan Michael Gambon, Eylül 2023'te hayatını kaybetmişti. Vasiyeti açıklanan usta oyuncunun servetinin tamamını 61 yıllık eşi Anne Gambon'a bıraktığı ortaya çıktı.

Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı - 1

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon, geçtiğimiz sene 82 yaşında hayatını kaybetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı - 2

20 YILLIK SEVGİLİSİNE HİÇBİR ŞEY BIRAKMADI

"Sir" ünvanlı, İrlandalı oyuncunun vasiyeti 5 Mart Salı günü açıklandı. Daily Mail'in eriştiği üç sayfalık belgede, Gambon'un; uzun süredir kız arkadaşı olan Philipa Hart'a hiçbir şey bırakılmadığı ortaya çıktı.

Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı - 3

Set tasarımcısı olan Philipa Hart, Michael Gambon'la 2000'de "Longitude"un çekimleri sırasında tanışmış ve çiftin Tom (17) ve William (15) adında iki çocukları olmuştu.

Ünlü ismin 20 yıl boyunca zamanını eşi Anne Miller ve uzun süre ilişki yaşadığı kız arkadaşı Hart arasında paylaştırdığı biliniyor.

Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı - 4

Michael Gambon, 2016'da vasiyetini hazırlayarak eşi Anne Miller ve 60 yaşındaki oğulları Fergus'u belgenin vasileri olarak belirlemişti.

Eşinin kendisinden önce ölmesi halinde 1 milyon 465 bin 882 sterlinlik (yaklaşık 59,5 milyon TL) servetinin tamamının oğlu Fergus'a kalması yönünde düzenlemeler yapmıştı.

Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı - 5

Vasiyete göre; Gambon'un Hart'tan olan çocukları 10 biner sterlin (yaklaşık 406 bin TL) ve birer ödül aldı. Her ikisine de Büyük Britanya Variety Club'ın gümüş kalp şeklindeki sahne oyuncusu ödülü bırakıldı.

Ünlü oyuncunun sevgilisi Hart'a vasiyetten hiçbir şey bırakılmadığı anlaşıldı. Ünlü oyuncunun vasiyetinde bıraktığı miktarın, ölümünden önce satın alınan ve aile üyelerine ait varlıkları içermediği de ortaya çıktı.

Harry Potter'ın Dumbledore'u Michael Gambon'un vasiyeti açıklandı - 6

HARRY POTTER'A 3. FİLMDE DAHİL OLMUŞTU

Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.

Oyuncu, Harry Potter serisine üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.

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