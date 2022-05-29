Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 16:53 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 17:13

İngiliz şarkıcı Harry Styles, yakın zamanda Teksas’ta gerçekleşen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği trajik olayla ilgili bağış kampanyası başlatacağını duyurdu.

Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi - 1

X Factor yarışmasında One Direction grubunun üyesi olarak ünlenen İngiliz şarkıcı , müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra toplumsal konulardaki duruşuyla da övgü topluyor.

Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi - 2

Geçtiğimiz günlerde Teksas’ta gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren şarkıcı, büyük bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi - 3

GÜVENLİ SİLAH KULLANIMINI TEŞVİK ETMEK İSTİYOR

Kendini silah güvenliği sağlamaya adayan gruplara 1 milyon dolar değerinde bağışta bulunacağını belirten şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi - 4

KURUMLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Yeni albümü Harry’s House’ün tanıtımı için Kuzey Amerika’da turneye çıkacak olan şarkıcı, ‘Everytown for Gun Safety Support Fund’ adındaki kurumla işbirliği yapacağını ve güvenli silah kullanımına yönelik adımlar atacağını belirtti.

Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi - 5

“Robb Elementary School’da gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle ben de hepiniz gibi çok üzgünüm” diyen 28 yaşındaki şarkıcının turne biletlerinin şimdiden tükendiği biliniyor.

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