Harry Styles, ABD'deki silahlı saldırı olaylarını sona erdirmek için 1 milyon dolar bağış sözü verdi

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 16:53 - Son Güncelleme : 29.05.2022 - 17:13
X Factor yarışmasında One Direction grubunun üyesi olarak ünlenen İngiliz şarkıcı Harry Styles, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra toplumsal konulardaki duruşuyla da övgü topluyor.
Geçtiğimiz günlerde Teksas’ta gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren şarkıcı, büyük bir kampanya başlatacağını duyurdu.
Kendini silah güvenliği sağlamaya adayan gruplara 1 milyon dolar değerinde bağışta bulunacağını belirten şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yeni albümü Harry’s House’ün tanıtımı için Kuzey Amerika’da turneye çıkacak olan şarkıcı, ‘Everytown for Gun Safety Support Fund’ adındaki kurumla işbirliği yapacağını ve güvenli silah kullanımına yönelik adımlar atacağını belirtti.
“Robb Elementary School’da gerçekleşen silahlı saldırı nedeniyle ben de hepiniz gibi çok üzgünüm” diyen 28 yaşındaki şarkıcının turne biletlerinin şimdiden tükendiği biliniyor.