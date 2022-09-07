'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama

Haberler | 07.09.2022 - 13:41
Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan 'Don't Worry Darling' filminde başrolü paylaşan Harry Styles ile Chris Pine arasında bir 'tükürük gerginliği' yaşandığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Styles'ın Pine'ın yanına otururken üzerine tükürüyormuş gibi eğildiği, Pine'ın ise bu duruma tepki gösterdiği görülüyor.
Ancak ünlü oyuncu Chris Pine'ın People dergisine konuşan bir temsilcisi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Temsilci, "Bu çok saçma bir hikaye ve tamamen uydurmaca" dedi.
Açıklamada şöyle denildi: "Açıklığa kavuşturmak gerekirse Styles, Pine'ın üzerine tükürmedi. Bu iki adam arasında saygıdan başka hiçbir şey yok ve bunun aksini iddia etmek aslında var olmayan bir dramayı yaratmaya yönelik bariz bir girişimdir."