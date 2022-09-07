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'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama

Haberler | 07.09.2022 - 13:41

Venedik Uluslararası Film Festivali'nde 'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama geldi. Pine'ın People dergisine konuşan bir temsilcisi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bu çok saçma bir hikaye ve tamamen uydurmaca" dedi.

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama - 1

Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan 'Don't Worry Darling' filminde başrolü paylaşan Harry Styles ile Chris Pine arasında bir 'tükürük gerginliği' yaşandığı iddia edildi.

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama - 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Styles'ın Pine'ın yanına otururken üzerine tükürüyormuş gibi eğildiği, Pine'ın ise bu duruma tepki gösterdiği görülüyor.

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama - 3

Ancak ünlü oyuncu Chris Pine'ın People dergisine konuşan bir temsilcisi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama - 4

Temsilci, "Bu çok saçma bir hikaye ve tamamen uydurmaca" dedi.

'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama - 5

Açıklamada şöyle denildi: "Açıklığa kavuşturmak gerekirse Styles, Pine'ın üzerine tükürmedi. Bu iki adam arasında saygıdan başka hiçbir şey yok ve bunun aksini iddia etmek aslında var olmayan bir dramayı yaratmaya yönelik bariz bir girişimdir."

N-LIFE HABERLERİ

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