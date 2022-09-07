'Harry Styles, Chris Pine'ın üzerine tükürdü' iddiasına açıklama

Açıklamada şöyle denildi: "Açıklığa kavuşturmak gerekirse Styles, Pine'ın üzerine tükürmedi. Bu iki adam arasında saygıdan başka hiçbir şey yok ve bunun aksini iddia etmek aslında var olmayan bir dramayı yaratmaya yönelik bariz bir girişimdir."