Harvey Weinstein'e bir dava daha

Haberler - Anadolu Ajansı | 09.06.2022 - 09:01 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 09:05
Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından Harvey Weinstein (70) hakkında dava açılmasına izin verildiğini bildirdi.
Davanın açılmasına neden olan iki uygunsuz saldırının 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.
Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
Hollywood'da birçok kadın ünlü yapımcıya birçok suçlama yöneltmişti. Bu kadınlar arasında bulunan Jolie, Weinstein'in kendisini taciz etmeye yeltendiğini ancak bir biçimde kaçmayı başardığını söylemişti.