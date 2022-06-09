Harvey Weinstein'e bir dava daha

Haberler - Anadolu Ajansı | 09.06.2022 - 09:01 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 09:05

İngiltere'de eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki 'uygunsuz saldırı' suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.

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Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, yaptığı açıklamada, Londra polisinin soruşturması sırasında toplanan kanıtların incelenmesinin ardından Harvey Weinstein (70) hakkında dava açılmasına izin verildiğini bildirdi.

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Davanın açılmasına neden olan iki uygunsuz saldırının 1996'da gerçekleştiğini ifade eden Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.

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Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.

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Hollywood'da birçok kadın ünlü yapımcıya birçok suçlama yöneltmişti. Bu kadınlar arasında bulunan Jolie, Weinstein'in kendisini taciz etmeye yeltendiğini ancak bir biçimde kaçmayı başardığını söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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