Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması

Cem Yılmaz ve meslektaşı Hasan Can Kaya arasındaki "veteran komedyen" polemiğinin ardından Hasan Can Kaya açıklama yaptı.

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması - 1

Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda kapalı gişe oynadığı yeni stand up gösterisinde Gebze'den gelen seyirciler için “Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi” diye espri yapmış, Kaya'nın programını ve oradaki konuşma tarzını taklit etmişti.

Hasan Can Kaya ise Yılmaz'ın sözlerine, “Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim” diye yanıt vermesiyle polemiğin fitili ateşlenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması - 2

İkili arasında süren gerginliğin ardından Hasan Can Kaya, Cem Yılmaz'a zeytin dalı uzattı. 2. Sayfa'nın haberine göre, Kaya şu açıklamada bulundu:

"Ben komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek herkes kendi kitlesiyle mutlu. Böyle futbol gibi, spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil yani kapışmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum"

Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması - 3

Polemikle birlikte genellikle emekli olmuş kişilere atıfta bulunmak için kullanılan “veteran” terimi sosyal medyada en çok aratılan kelimeler arasına girmişti. Haberin detayları için tıklayın

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