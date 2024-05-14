Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz açıklaması
Cem Yılmaz ve meslektaşı Hasan Can Kaya arasındaki "veteran komedyen" polemiğinin ardından Hasan Can Kaya açıklama yaptı.
Cem Yılmaz geçtiğimiz haftalarda kapalı gişe oynadığı yeni stand up gösterisinde Gebze'den gelen seyirciler için “Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi” diye espri yapmış, Kaya'nın programını ve oradaki konuşma tarzını taklit etmişti.
Hasan Can Kaya ise Yılmaz'ın sözlerine, “Oyuna benim yerime veteran komedyenlerden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim” diye yanıt vermesiyle polemiğin fitili ateşlenmişti.