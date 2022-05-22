Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu

Haberler - NTV | 22.05.2022 - 16:01 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 16:17
Usta oyuncu Bruce Willis, mart ayında afaziye yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını paylaşarak bütün hayranlarını üzmüştü. Oyuncunun eşi Emma Heming, eşinin sağlık sorunlarıyla ilgili ilk defa konuştu.
“Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette” diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.
43 yaşındaki model, “Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi, ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı” diyerek konuşmasına devam etti.
Heming, “Birisi bana kısa bir zaman önce ‘Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin’ demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı” dedi.
Model, verdiği röportajda artık kendi ‘temel ihtiyaçlarına’ odaklanacağını belirtti.
Modelin 67 yaşındaki oyuncu ile evliliğinden Mabel (10) ve Evelyn (8) adında iki çocuğu var.
Heming, Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızlarıyla ortak bir açıklamada "Sevgili Bruce'umuz bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve kendisine beyin faaliyetlerini etkileyen afazi teşhisi konuldu. Bunun sonucu olarak, Bruce kendisi için büyük önem taşıyan kariyerinden ayrılmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
ABD basınında yer alan haberlere göre oyuncu, hastalığının ilerlemesiyle birlikte mülklerini birer birer üstelik zararına sattı. 2018'de eşi Emma Heming ile mülklerini satmaya başlayan oyuncu New York'taki kışlık malikaneden Turks and Caicos Adaları'nda bulunan yazlık malikaneye kadar 65 milyon doları bulan emlaklarını elden çıkardı.
Willis ailesinin bu satışları gerçekleştirmesinin nedenleri ise küçülmeye gitmek, ailece zaman geçirmek ve geleceklerini mali olarak güvence altına almak olduğu belirtildi.
Willis, afazi hastalığına yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını kamuoyuyla paylaşmıştı. 'Söz yitimi' olarak da adlandırılan 'Afazi' beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.
Willis'in hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.