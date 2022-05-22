Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu

Haberler - NTV | 22.05.2022 - 16:01 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 16:17

Hollywood’un efsane ismi Bruce Willis, geçtiğimiz mart ayında beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan afaziye yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Willis'in eşi Emma Heming, oyuncunun hastalığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 1

Usta oyuncu , mart ayında afaziye yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını paylaşarak bütün hayranlarını üzmüştü. Oyuncunun eşi Emma Heming, eşinin sağlık sorunlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 2

"AİLEM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

“Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette” diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 3

"AKIL SAĞLIĞIMI ETKİLEDİ"

43 yaşındaki model, “Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi, ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı” diyerek konuşmasına devam etti.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 4

Heming, “Birisi bana kısa bir zaman önce ‘Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin’ demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı” dedi.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 5

Model, verdiği röportajda artık kendi ‘temel ihtiyaçlarına’ odaklanacağını belirtti.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 6

Modelin 67 yaşındaki oyuncu ile evliliğinden Mabel (10) ve Evelyn (8) adında iki çocuğu var.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 7

AİLECEK AÇIKLAMA YAPTILAR

Heming, Willis'in eski eşi Demi Moore ve kızlarıyla ortak bir açıklamada "Sevgili Bruce'umuz bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve kendisine beyin faaliyetlerini etkileyen afazi teşhisi konuldu. Bunun sonucu olarak, Bruce kendisi için büyük önem taşıyan kariyerinden ayrılmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 8

MÜLKLERİNİ SATMAYA BAŞLADILAR

ABD basınında yer alan haberlere göre oyuncu, hastalığının ilerlemesiyle birlikte mülklerini birer birer üstelik zararına sattı. 2018'de eşi Emma Heming ile mülklerini satmaya başlayan oyuncu New York'taki kışlık malikaneden Turks and Caicos Adaları'nda bulunan yazlık malikaneye kadar 65 milyon doları bulan emlaklarını elden çıkardı.

Willis ailesinin bu satışları gerçekleştirmesinin nedenleri ise küçülmeye gitmek, ailece zaman geçirmek ve geleceklerini mali olarak güvence altına almak olduğu belirtildi.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu - 9

AFAZİ HASTALIĞINA YAKALANDI

Willis, afazi hastalığına yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını kamuoyuyla paylaşmıştı. 'Söz yitimi' olarak da adlandırılan 'Afazi' beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.


Willis'in hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.

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