Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı paylaştı.

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 1

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 2

Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapmıştı.

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 3

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıklamıştı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."

Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" diye devam etmişti.

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 4

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Tedavisi devam eden Şimal, geçtiğimiz hafta da saçlarını bir kez daha kazıtmıştı.

Ünlü şarkıcı, "Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü" demişti.

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 5

Şimal, sözlerini "Sizlere örnek olmak, farkındalık yaratmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de , ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu ‘Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı’ oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum" diyerek tamamlamıştı.

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 6

IŞIN TEDAVİSİ SONRASI OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı paylaştı.

Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali - 7

"FONDÖTEN BİLE YETMİYOR"

Şimal, paylaşımına "Evet, ışın tedavisinden sonra yüzümün son hali... Dışarı çıkarken öyle fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? Paris filtresiyle bu kadar kapandı. Allah büyük ya buna da şükür" notunu düştü.

DAHA FAZLA GÖSTER