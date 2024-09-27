Hastalığı nükseden şarkıcı Şimal: Işın tedavisi sonrası yüzümün son hali
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı paylaştı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.