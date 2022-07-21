Hastalığı yüzünden kariyerine veda eden Bruce Willis 34 yıl sonra aynı sette

Bruce Willis'in, adıyla özdeşleşen filmde set olarak kullanılan bu binadaki görüntüsü, hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Emma Heming Willis'in bir takipçisi "İnanamıyorum, ben 13 yaşındayken o benim idolümdü. Bruce hala benim 'bir numaram' diye yazdı.

Bir başka kullanıcı "Tanrım! Sizin kocanız çok sevimli. Onu Mavi Ay dizisinde izlediğimi hatırlıyorum. Tanrı sizi korusun çocuklar" diye mesaj paylaştı.