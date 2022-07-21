Hastalığı yüzünden kariyerine veda eden Bruce Willis 34 yıl sonra aynı sette

Haberler | 21.07.2022 - 10:08 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 10:26
'Zor Ölüm' (Die Hard) ve 'Ucuz Roman' (Pulp Fiction) gibi önemli filmlerde unutulmaz karakterlere hayat veren Bruce Willis, belki de kendisinin bile beklemediği bir zamanda kariyerine veda etmek zorunda kaldı. Yakalandığı afazi adlı hastalık nedeniyle bazen nerede olduğunu bile bilemeyen, canlandırdığı karakterlerin repliklerini unutan 67 yaşındaki Willis, geçmişe yolculuk yaptı.
Bruce Willis ile eşi Emma Heming Willis, geçtiğimiz günlerde aktörün mesleki geçmişinde çok önemli olan bir yeri ziyaret etti. Willis'in şöhretinin en parlak günlerinde rol aldığı, Zor Ölüm serisnin 1988'de çekilen ilk filminde kullanılan bir gökdelenin çatısına çıktı. Çift, Los Angeles'taki Century City'de bulunan 34 katlı Fox Plaza'ya giderek binanın çatısına çıktı. Zor Ölüm'de bu bina senaryo gereği Nakatomi Plaza olarak anılıyordu.
Willis'in canlandırdığı John McClane adlı karakter bazı kişileri rehin tutan bir grup teröristi etkisiz hale getiriyordu.
Willis çifti, ünlü aktörün tam 34 yıl önce oynadığı o ünlü filme set olan bu mekanı ziyaret etti. Emma Heming gökdelenin çatısında Bruce Willis'in bir videosunu çekti ve Instagram hesabından paylaştı. Bu, Bruce Willis'in, afazi hastalığı açıklandıktan sonra sosyal medyada yer alan ikinci görüntüsü.
Emma Heming daha önce birlikte çekilen bu fotoğrafı da yine Instagram hesabından paylaşmıştı.
Bruce Willis'in, adıyla özdeşleşen filmde set olarak kullanılan bu binadaki görüntüsü, hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Emma Heming Willis'in bir takipçisi "İnanamıyorum, ben 13 yaşındayken o benim idolümdü. Bruce hala benim 'bir numaram' diye yazdı.
Bir başka kullanıcı "Tanrım! Sizin kocanız çok sevimli. Onu Mavi Ay dizisinde izlediğimi hatırlıyorum. Tanrı sizi korusun çocuklar" diye mesaj paylaştı.
Bruce Willis'in bilişsel sorunlara neden olan afazi hastalığına yakalandığını ailesi sosyal medyadan duyurmuştu. Hem şimdiki eşi hem de eski eşi Demi Moore ve beş kızının imzasını taşıyan bu sosyal medya paylaşımında, efsane aktör Bruce Willis'e 'afazi' teşhisi konulduğu ve bu hastalığın da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."