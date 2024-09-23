Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Tedavi gören şarkıcı, saçlarını kazıttı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.