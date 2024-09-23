Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı

Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Tedavi gören şarkıcı, saçlarını kazıttı.

Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı - 1

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Operasyondan kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı - 2

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıkladı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."

Şarkıcı sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" diye devam etti.

Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı - 3

"HİÇBİRİNİN GRAM ÖNEMİ YOK"

Şarkıcı saçlarını kazıttı.

O anları takipçileriyle paylaşan Şimal "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın" dedi.

Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı - 4

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"

Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü."

Hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu: Şarkıcı Şimal saçlarını kazıttı - 5

"ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ"

Şiml sözlerini "Sizlere örnek olmak, farkındalık yaratmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de , ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu ‘Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı’ oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum" diyerek tamamladı.

DAHA FAZLA GÖSTER