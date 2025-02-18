Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Anne Kadriye Deniz'in oğlu ve gelini ile ilgili açıklamaları sonrası Sibel Semerci, ağabeyi Ercan Deniz'i suçlamıştı. Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu. Şarkıcı sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan göndermeli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Ailesinin açıklamalarının ardından Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.