Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık

"GEÇMİŞ OLSUN"

Kaptanoğlu, sözlerine "Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milleti'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun" diye devam etti.