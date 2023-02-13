Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık

Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, tüm depremzedelere ulaşıp yaraları sarmaya çalışırken oyuncu Ogün Kaptanoğlu da Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Daha önce 'Kardeşlerim', 'Deli Gönül', 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerde rol alan Ogün Kaptanoğlu, Şevket ve ablasını enkaz altından çıkardıkları görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde Şevket’in "5 dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna Kaptanoğlu, "5 dakika bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını verdi.
KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini aktardan ünlü isim, afetin 38. saatinde çalışmaya başladıklarını söyledi.
Ogün Kaptanoğlu, süreci "Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime' yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız. Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizdeki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı" sözleriyle anlattı.
Kaptanoğlu, sözlerine "Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milleti'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun" diye devam etti.