Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık

10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gönüllü olarak Hatay'a giden oyuncu Ogün Kaptanoğlu da küçük bir çocuğun kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık - 1

Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, tüm depremzedelere ulaşıp yaraları sarmaya çalışırken oyuncu Ogün Kaptanoğlu da Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık - 2

HATAY'A KOŞTU

Daha önce 'Kardeşlerim', 'Deli Gönül', 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerde rol alan Ogün Kaptanoğlu, Şevket ve ablasını enkaz altından çıkardıkları görüntüleri paylaştı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık - 3

"AZ KALDI ABİCİĞİM"

Görüntülerde Şevket’in "5 dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna Kaptanoğlu, "5 dakika bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını verdi.

Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık - 4

KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini aktardan ünlü isim, afetin 38. saatinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık - 5

"ŞEVKET MAALESEF AİLESİNİ KAYBETTİ"

Ogün Kaptanoğlu, süreci "Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime' yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız. Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizdeki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı" sözleriyle anlattı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmasına katılan Ogün Kaptanoğlu: Şevket'i enkazdan aldık - 6

"GEÇMİŞ OLSUN"

Kaptanoğlu, sözlerine "Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milleti'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun" diye devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER