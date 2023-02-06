Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında: Sosyal medya fenomeniyle ilgili haberi ablası gözyaşları içerisinde duyurdu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi.
Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldı.
Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.
Paylaşımlarına devam eden Semiha Duymaz, kardeşi Taha Duymaz ve ailesinden hala haber alamadığını yazdı.
Duymaz'ın ablasına çok sayıda destek mesajı geldi.
Öte yandan oyuncu Çağrı Çıtanak da Hatay'daki annesinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.
Ünlü oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi Harbiye caddesi, yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin" ifadelerini kullandı.
Hatay'ı da etkileyen deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de sosyal medyadan acil yardım çaprısı yaptı. Ağlayarak konuşan Demirel, "Burada durum çok kötü. Arkadaşlarımız enkazdan çıktı ama hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket durumda. Yeterli ambulans yok, yeterli yardım yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü çünkü her şey. Lütfen, bir şey yapın!" dedi.