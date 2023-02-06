Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında: Sosyal medya fenomeniyle ilgili haberi ablası gözyaşları içerisinde duyurdu

"HALA ENKAZ ALTINDA OLAN YAKINLARIMIZ VAR"

Hatay'ı da etkileyen deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel de sosyal medyadan acil yardım çaprısı yaptı. Ağlayarak konuşan Demirel, "Burada durum çok kötü. Arkadaşlarımız enkazdan çıktı ama hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket durumda. Yeterli ambulans yok, yeterli yardım yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Çok kötü çünkü her şey. Lütfen, bir şey yapın!" dedi.