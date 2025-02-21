Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi

Gökçe Bahadır sosyal medyada gündem olan o buluşma hakkında "Yeni bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık. Sonra dedik 'Gel bir fotoğraf paylaşalım'. Koyduk fotoğrafı da. Yıllar öncesinde beraber çalıştığım, adeta çocukluk arkadaşım o benim. Güzel bir andı" ifadelerini kullandı.