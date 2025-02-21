Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ile İpek Erdem yıllar sonra bir araya gelmiş ve ikilinin pozu sosyal medyada gündem olmuştu. Dizide Barbie ile Ortega karakterlerini canlandıran İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel de yıllar sonra bir araya geldi.

Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi - 1

Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir dönem damga vurmuştu.

Dizide Gökçe Bahadır, Törpü Yeliz, İpek Erdem ise Barbie Gamze karakterlerini canlandırdı.

Dizisinin yıldız oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Gökçe Bahadır o anları "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi - 2

Gökçe Bahadır sosyal medyada gündem olan o buluşma hakkında "Yeni bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık. Sonra dedik 'Gel bir fotoğraf paylaşalım'. Koyduk fotoğrafı da. Yıllar öncesinde beraber çalıştığım, adeta çocukluk arkadaşım o benim. Güzel bir andı" ifadelerini kullandı.

Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi - 3

BİR BULUŞMA DAHA

Dizide Barbie ve Ortega karakerlerini canlandıran İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel de bir araya geldi.

Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi - 4

Dizide bir çifti canlandıran ikilinin yıllar sonra buluşması, Hayat Bilgisi hayranlarını heyecanlandırdı.

Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi - 5

İpek Erdem, Yılmazel'le fotoğraf paylaşarak, "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları Juliet oyununu izledim" notunu düştü.

Oyuncu sözlerine "Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" diye devam etti.

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