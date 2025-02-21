Hayat Bilgisi buluşmaları devam ediyor! Barbie ile Ortega bir araya geldi
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ile İpek Erdem yıllar sonra bir araya gelmiş ve ikilinin pozu sosyal medyada gündem olmuştu. Dizide Barbie ile Ortega karakterlerini canlandıran İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel de yıllar sonra bir araya geldi.
Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi bir dönem damga vurmuştu.
Dizide Gökçe Bahadır, Törpü Yeliz, İpek Erdem ise Barbie Gamze karakterlerini canlandırdı.
Dizisinin yıldız oyuncuları geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Gökçe Bahadır o anları "Merhaba Barbie" notuyla paylaştı.