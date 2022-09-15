Galeri

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi

Haberler | 15.09.2022 - 13:53

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle tanınan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren dünyaevine girdi.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi - 1

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kopil karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi - 2

Bir süredir birlikte olan ikili Yunanistan'da dünyaevine girdi.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi - 3

Modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturan 41 yaşındaki oyuncu, mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi - 4

Köksal da nikah fotoğraflarını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla yayınladı.


Hayat Bilgisi'nin Kopil'i oyuncu Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi - 5

Köksal, Hayat Bilgisi'nin ardından Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım ve Avrupa Yakası gibi dizilerde de rol almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER