Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı
Başrolünde Perran Kutman'ın yer aldığı Hayat Bilgisi dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bırakıp müzisyenliğe yönelen güzel oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.
Kadrosunda Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi, 2000'li yılların başında oldukça popüler bir diziydi.
Dizide ''Rüya'' karakterine hayat veren Yıldız Asyalı, daha sonrasında Avrupa Yakası ve Pulsar gibi yapımlarda da rol aldı.