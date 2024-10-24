Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı

Başrolünde Perran Kutman'ın yer aldığı Hayat Bilgisi dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bırakıp müzisyenliğe yönelen güzel oyuncu, yeni tarzıyla dikkat çekti.

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı - 1

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi, 2000'li yılların başında oldukça popüler bir diziydi.

Dizide ''Rüya'' karakterine hayat veren Yıldız Asyalı, daha sonrasında Avrupa Yakası ve Pulsar gibi yapımlarda da rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı - 2

2020 yılından beri herhangi bir televizyon projesinde rol almayan Yıldız Asyalı, bir süredir sadece müzisyenlik yapıyor.

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı - 3

Çeşitli mekanlarda sahne alan ünlü isim, şarkı söylediği anları zaman zaman sosyal medyadan takipçileriyle de paylaşıyor.

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı - 4

2015-2017 yılları arasında Emre Vatansever ile evli olan Yıldız Asyalı, aynı zamanda iki kız çocuğu annesi.

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı - 5

Kızları Ayşe ve Mira'ya sanat aşkını aşılamak isteyen Asyalı, çocuklarına enstrüman çalmayı da öğretiyor.

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı - 6

Değişimiyle adından söz ettiren Yıldız Asyalı'nın yıllara rağmen formunu koruduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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