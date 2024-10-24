Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı değişimiyle şaşırttı! Oyunculuğu bırakmıştı

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Tarık Pabuççuoğlu, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi, 2000'li yılların başında oldukça popüler bir diziydi.

Dizide ''Rüya'' karakterine hayat veren Yıldız Asyalı, daha sonrasında Avrupa Yakası ve Pulsar gibi yapımlarda da rol aldı.