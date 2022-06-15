'Hayatını değiştirecek' ameliyata giren Ozzy Osbourne’un sağlık durumu

“Ailemiz Ozzy’nin ameliyatıyla ilgili aşırı sevgi ve desteğe şükranlarını iletiyor. Ozzy iyiye gidiyor, iyileşme yolunda ilerliyor. Sevginiz ona dünyaları vermek yerine geçiyor” dedi.

Sharon Osbourne, Parkinson hastası olduğu bilinen ünlü rock yıldızının ne ameliyatı olduğunu ise açıklamadı.