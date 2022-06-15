'Hayatını değiştirecek' ameliyata giren Ozzy Osbourne’un sağlık durumu

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:56 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 12:15
Sharon Osbourne, önceki gün, eşi Ozzy Osbourne’un ‘hayatını değiştirecek’ bir ameliyata gireceğini açıklamıştı. Şimdi de ameliyat sonrası, ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solistinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
69 yaşındaki Sharon Osbourne, 73 yaşındaki İngiliz müzisyenin ‘hayatının geri kalanını etkileyecek’ diye nitelendirdiği büyük operasyon sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.
“Ailemiz Ozzy’nin ameliyatıyla ilgili aşırı sevgi ve desteğe şükranlarını iletiyor. Ozzy iyiye gidiyor, iyileşme yolunda ilerliyor. Sevginiz ona dünyaları vermek yerine geçiyor” dedi.
Sharon Osbourne, Parkinson hastası olduğu bilinen ünlü rock yıldızının ne ameliyatı olduğunu ise açıklamadı.
Bir süredir Parkinson hastalığıyla mücadele den Ozzy Osbourne’un, en son mayıs ayında görüntülendiğinde, yürüme güçlüğü çektiği için baston kullanması dikkat çekmişti. Ozzy Osbourne’un, 2003 yılında geçirdiği bisiklet kazasının ardından, daha önceki kazasında omurgasına yerleştirilmiş metal çubuklar yerinden çıkmıştı.
Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.
Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.