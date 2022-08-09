Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde

Haberler - ntv.com.tr | 09.08.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 09.08.2022 - 10:38
Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.
Şarkıcının hayatının en acı olayıyla ilgili ifadeleri, ölümüyle birlikte yeniden gündeme geldi.
DailyMail’in haberine göre, Newton-John Patrick McDermott ile 9 senedir beraberdi. 2005 yılında 22 kişiyle beraber balık tutmaya giden McDermott hiç geri dönmedi. Söylentilere göre McDermott, sahte bir ölüm düzenleyerek Meksika’da saklanıyor. Ancak polisin yaptığı incelemelerde bu söylentilere dair hiçbir kanıt bulunamadı.
Newton-John, partnerinin kaybolmasıyla ilgili “Sanırım hiç huzur bulamayacağım. Hep bir soru işareti kalacak” demişti.
Yaşadığı bu trajik olayın yanı sıra kanserle savaşan ve mücadelesini sık sık dile getiren oyuncu, bir röportajında ölüme dair düşüncelerini paylaşmıştı.
Sarah Grynberg'’ün “A Life of Greatness” ın adlı podcast’ine katılan oyuncu, kanser teşhisiyle birlikte ölüme dair düşüncelerinin değiştiğini belirtmişti. “Hepimiz bir gün öleceğiz ama hayatlarımızı inkar ederek yaşıyoruz. Çok kişisel bir durum, kelimelerle ifade etmek oldukça zor” ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan 1978 yapımı Grease filmiyle yıldızı parlayan oyuncunun rol arkadaşı John Travolta oyuncunun vefatıyla ilgili açıklamada bulundu.
Travolta, “Benim sevgili Olivia’m. Hayatlarımızı öyle güzelleştirdin ki. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda görüşürüz ve yine beraber olacağız. Seni gördüğüm andan beri ve sonsuza dek seninim” ifadelerini kullandı.
Oyuncunun Hollywood Bulvarı'nda bulunan yıldızına hayranları çiçek bıraktı.
Şöhretler Kaldırımı'na akın eden hayranlar, bulvarda buluşarak oyuncu için yas tuttu.
Ailesi, oyuncunun sosyal medya hesabından, "Ailesi ve arkadaşları yanındayken huzurlu bir şekilde vefat etti" paylaşımında bulundu.
Kendisine üçüncü kez kanser teşhisi konulan oyuncu, 5 yıl süren bu son mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.