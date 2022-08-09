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Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde

Haberler - ntv.com.tr | 09.08.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 09.08.2022 - 10:38

Grease filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti. Kanserle mücadelesini kaybeden oyuncunun ölümünün ardından sevgilisiyle ilgili yaşadığı acı olay yeniden gündeme geldi.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 1

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.

Şarkıcının hayatının en acı olayıyla ilgili ifadeleri, ölümüyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 2

SEVGİLİSİ DENİZDE KAYBOLDU

DailyMail’in haberine göre, Newton-John Patrick McDermott ile 9 senedir beraberdi. 2005 yılında 22 kişiyle beraber balık tutmaya giden McDermott hiç geri dönmedi. Söylentilere göre McDermott, sahte bir ölüm düzenleyerek Meksika’da saklanıyor. Ancak polisin yaptığı incelemelerde bu söylentilere dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 3

“SANIRIM HİÇ HUZUR BULAMAYACAĞIM"

Newton-John, partnerinin kaybolmasıyla ilgili “Sanırım hiç huzur bulamayacağım. Hep bir soru işareti kalacak” demişti.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 4

"HEPİMİZ BİR GÜN ÖLECEĞİZ"

Yaşadığı bu trajik olayın yanı sıra kanserle savaşan ve mücadelesini sık sık dile getiren oyuncu, bir röportajında ölüme dair düşüncelerini paylaşmıştı.

Sarah Grynberg'’ün “A Life of Greatness” ın adlı podcast’ine katılan oyuncu, kanser teşhisiyle birlikte ölüme dair düşüncelerinin değiştiğini belirtmişti. “Hepimiz bir gün öleceğiz ama hayatlarımızı inkar ederek yaşıyoruz. Çok kişisel bir durum, kelimelerle ifade etmek oldukça zor” ifadesini kullanmıştı.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 5

Öte yandan 1978 yapımı Grease filmiyle yıldızı parlayan oyuncunun rol arkadaşı John Travolta oyuncunun vefatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 6

"SONSUZA DEK SENİNİM”

Travolta, “Benim sevgili Olivia’m. Hayatlarımızı öyle güzelleştirdin ki. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda görüşürüz ve yine beraber olacağız. Seni gördüğüm andan beri ve sonsuza dek seninim” ifadelerini kullandı.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 7

ÇİÇEK BIRAKTILAR

Oyuncunun Bulvarı'nda bulunan yıldızına hayranları çiçek bıraktı.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 8

Şöhretler Kaldırımı'na akın eden hayranlar, bulvarda buluşarak oyuncu için yas tuttu.

Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde - 9

Ailesi, oyuncunun sosyal medya hesabından, "Ailesi ve arkadaşları yanındayken huzurlu bir şekilde vefat etti" paylaşımında bulundu.

Kendisine üçüncü kez kanser teşhisi konulan oyuncu, 5 yıl süren bu son mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

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