Grease yıldızı Olivia Newton John'un ölümünün ardından hayatının en acı olayı yeniden gündemde

SEVGİLİSİ DENİZDE KAYBOLDU

DailyMail’in haberine göre, Newton-John Patrick McDermott ile 9 senedir beraberdi. 2005 yılında 22 kişiyle beraber balık tutmaya giden McDermott hiç geri dönmedi. Söylentilere göre McDermott, sahte bir ölüm düzenleyerek Meksika’da saklanıyor. Ancak polisin yaptığı incelemelerde bu söylentilere dair hiçbir kanıt bulunamadı.