Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi?

AİLESİ DE LOS ANGELES'A GİTMİŞTİ

Spears'ın ebeveynlerinin geçen hafta kızlarının yaşadığı Los Angeles'a gitmesi de endişe uyandırmıştı. Hayranları, ünlü şarkıcının başına bir şey geldiğini ve ailesinin bu yüzden bir anda Los Angeles'a uçtuğunu düşünmüştü.



Kaynaklar, Spears'ın yeğeninin tiyatro oyununun Los Angeles'ta sahnelendiğini ve ünlü şarkıcının ebeveynlerinin onu izlemek için şehirde bulunduklarını söyledi.