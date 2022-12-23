Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi?

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın son dönemdeki sosyal medya paylaşımları hayranlarını endişelendiriyordu. Spears'ın kafa karıştırıcı paylaşımları ve açıklamaları hayranlarının çeşitli komplo teorileri üretmesine sebep olmuştu. Spears'a ne olduğu ortaya çıktı.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 1

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan Britney Spears, hayranlarının çeşitli komplo teorileri üretmesine sebep olmuştu.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 2

NEW YORK'A GİDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Geçen hafta ABD'nin New York eyaletine gideceğini duyurmasının ardından hiçbir paparazzinin Britney Spears'ı görüntülememesi de dikkat çekti.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 3

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ünlü şarkıcının özgürlüğünün kısıtlandığı, sosyal medya hesabını başkasının yönettiği hatta öldüğü ama bunun gizlendiği gibi iddialar ortaya atıldı.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 4

"SPEARS EŞİYLE MEKSİKA'DA"

Independent Türkçe'nin haberine göre; Spears'a yakın kaynaklar, TMZ'ye konuşarak bu teorilere açıklık getirdi.

Ünlü şarkıcının basını yanlış yönlendirmek için New York'a gittiğini söylediğini ama aslında eşi Sam Asghari'yle Meksika'ya tatile çıktığını söyledi.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 5

Kaynaklar, Spears'ın son paylaştığı fotoğrafları Meksika'da çektiğini ve eski olmadıklarını da doğruladı.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 6

AİLESİ DE LOS ANGELES'A GİTMİŞTİ

Spears'ın ebeveynlerinin geçen hafta kızlarının yaşadığı Los Angeles'a gitmesi de endişe uyandırmıştı. Hayranları, ünlü şarkıcının başına bir şey geldiğini ve ailesinin bu yüzden bir anda Los Angeles'a uçtuğunu düşünmüştü.

Kaynaklar, Spears'ın yeğeninin tiyatro oyununun Los Angeles'ta sahnelendiğini ve ünlü şarkıcının ebeveynlerinin onu izlemek için şehirde bulunduklarını söyledi.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 7

MEKSİKA'DA OLDUĞUNU DUYURDU

Ayrıca Spears,  önceki gün açıklamasında Meksika'da olduğunu belirten iki Instagram paylaşımı yaptı. Ünlü şarkıcı, bu gönderileri yorumlara kapadı.

Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi? - 8

BABASI VE ESKİ EŞİ KİTAP YAZACAK

Öte yandan Spears'ın babası Jamie Spears, Kevin Federline ile aralarının düzeldiğini ve eski damadının kitap yazmasına yardım edeceğini açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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