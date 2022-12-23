Hayranları endişelenmişti: Britney Spears tehlikede mi?

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan Britney Spears, hayranlarının çeşitli komplo teorileri üretmesine sebep olmuştu.
Geçen hafta ABD'nin New York eyaletine gideceğini duyurmasının ardından hiçbir paparazzinin Britney Spears'ı görüntülememesi de dikkat çekti.
Ünlü şarkıcının özgürlüğünün kısıtlandığı, sosyal medya hesabını başkasının yönettiği hatta öldüğü ama bunun gizlendiği gibi iddialar ortaya atıldı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Spears'a yakın kaynaklar, TMZ'ye konuşarak bu teorilere açıklık getirdi.
Ünlü şarkıcının basını yanlış yönlendirmek için New York'a gittiğini söylediğini ama aslında eşi Sam Asghari'yle Meksika'ya tatile çıktığını söyledi.
Kaynaklar, Spears'ın son paylaştığı fotoğrafları Meksika'da çektiğini ve eski olmadıklarını da doğruladı.
Spears'ın ebeveynlerinin geçen hafta kızlarının yaşadığı Los Angeles'a gitmesi de endişe uyandırmıştı. Hayranları, ünlü şarkıcının başına bir şey geldiğini ve ailesinin bu yüzden bir anda Los Angeles'a uçtuğunu düşünmüştü.
Kaynaklar, Spears'ın yeğeninin tiyatro oyununun Los Angeles'ta sahnelendiğini ve ünlü şarkıcının ebeveynlerinin onu izlemek için şehirde bulunduklarını söyledi.
Ayrıca Spears, önceki gün açıklamasında Meksika'da olduğunu belirten iki Instagram paylaşımı yaptı. Ünlü şarkıcı, bu gönderileri yorumlara kapadı.
Öte yandan Spears'ın babası Jamie Spears, Kevin Federline ile aralarının düzeldiğini ve eski damadının kitap yazmasına yardım edeceğini açıklamıştı.