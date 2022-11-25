Hayvan bakımevindeki olaya ünlülerden tepki

Şarkıcı Cenk Eren, paylaşımına "Eğer biraz vicdanınız varsa bütün eşime, dostuma, şarkıcı arkadaşlarıma, oyunculara, gazetecilere tiyatroculara sesleniyorum. Bu vahşete ses verin, yoksa hiçbirimiz Allah’a bunun hesabını veremeyiz" mesajını yazdı.
Oyuncu Hande Erçel ise paylaşımında "Nasıl hala gözünüzü kapatabiliyorsunuz bu vahşete? Can onlar can. Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu! Yazıklar olsun" dedi.
Oyuncu Fırat Albayram, "İnsanın aklı almıyor o kadar çalışan rahatlıkla izliyor ve o kadar alışmışlar ki... İğrenç! Nasıl insanlarla yaşıyoruz" diye tweet attı.
Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Birce Akalay "Canisiniz, vicdansızsınız hatta insan değilsiniz. Cezanız da bu yaşamda bulacak sizi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik ise "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık" şeklinde tepkisin gösterdi.
Kalça kemiğindeki kırık nedeniyle sahnelere ara veren Süperstar Ajda Pekkan da "Bu iyileşme döneminde beni, sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım" paylaşımında bulundu.