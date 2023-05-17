Heidi Horten'in tartışmalı mücevher koleksiyonuna 201 milyon dolar

Geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen iki günlük satışa, pazartesi günü sona eren bir çevrimiçi müzayede eşlik etti. Başka bir çevrimiçi açık artırma kasım ayında gerçekleşecek. Horten'in koleksiyonu, Christie's'in başlangıçta 150 milyon dolardan fazla satacağını tahmin ettiği 700'den fazla mücevher içeriyordu.

Geçen hafta düzenlenen müzayede, Yahudi grupların Horten’in servetinin kaynağı hakkında dile getirdiği endişelere rağmen devam etti. Geçen yıl haziran ayında öldüğünde Forbes’in yaklaşık 3 milyar dolar net serveti olduğunu bildirdiği sanat koleksiyoncusu Horten'e, 1987’de ilk kocası Helmut Horten’den 1 milyar dolar miras kalmıştı.