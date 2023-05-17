Heidi Horten'in tartışmalı mücevher koleksiyonuna 201 milyon dolar

Merhum Avustralyalı milyarder Heidi Horten'a ait yüzlerce mücevher, 179,9 İsviçre Frangı'na (201 milyon dolar) satılarak, bir müzayedede satılan en pahalı mücevher koleksiyonu oldu.
Rekor, daha önce Elizabeth Taylor'ın elindeydi. 2011 yılında New York'ta yapılan müzayedede Taylor'ın koleksiyonu 116 milyon dolara satılmıştı.
Geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen iki günlük satışa, pazartesi günü sona eren bir çevrimiçi müzayede eşlik etti. Başka bir çevrimiçi açık artırma kasım ayında gerçekleşecek. Horten'in koleksiyonu, Christie's'in başlangıçta 150 milyon dolardan fazla satacağını tahmin ettiği 700'den fazla mücevher içeriyordu.
Geçen hafta düzenlenen müzayede, Yahudi grupların Horten’in servetinin kaynağı hakkında dile getirdiği endişelere rağmen devam etti. Geçen yıl haziran ayında öldüğünde Forbes’in yaklaşık 3 milyar dolar net serveti olduğunu bildirdiği sanat koleksiyoncusu Horten'e, 1987’de ilk kocası Helmut Horten’den 1 milyar dolar miras kalmıştı.
Alman iş insanı Helmut Horten'in, Nazi döneminde tehditle satılan Yahudi işletmelerini satın aldığı öne sürülmüştü. Amerikan Yahudi Komitesi, Horten’in servetinin kaynağını araştırmak için “ciddi bir çaba” gösterilene kadar müzayedenin askıya alınması çağrısında bulunmuştu.
Yahudi insan hakları örgütü Simon Wiesenthal Center, Christie’s Müzayede Evi’ne yazdığı açık mektupta satışın durdurulmasını “talep ettiğini” söyledi. Holocaust Eğitim Vakfı, Birleşik Krallık’taki Yahudi Chronicle gazetesine, müzayedenin “Yahudi soykırımı kurbanlarına gerçek bir hakaret” olduğunu söyledi.
Christie’s ise, Horten’in servetinin kaynağının “kamuya açık bir kayıt meselesi” olduğunu ve eski kocasının ticari uygulamalarının “iyi belgelendiğini” söyledi. Müzayede evi, satıştan elde edilecek gelirden Holokost araştırma ve eğitimini ilerleten kuruluşlara “önemli bir katkı” yapacağını da sözlerine ekledi.
Christie’s ayrıca gelirin, ölümünden önce Viyana, Avusturya’da kurduğu müze olan Heidi Horten Koleksiyonu’nun yanı sıra tıbbi araştırma, çocuk refahı ve diğer hayırsever amaçları destekleyen Heidi Horten Vakfı’na gideceğini söyledi.