Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı
Ünlü model Heidi Klum, hayranlarından gelen soruları yanıtlarken hem kilosunu hem de uyguladığı diyeti söyledi. Klum ayrıca kendinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile aralarındaki yaş farkına dair düşüncesini de açıkladı.
Dünyaca ünlü Alman model ve sunucu Heidi Klum, kilosu ve kilosunu nasıl koruduğuyla ilgili açıklamalar yaptı.
90'lı yılların en ünlü modellerinden olan 50 yaşındaki Klum, Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı.
Bir takipçisinin "Kaç kilosunuz?" sorusuna, tartıya çıktığını gösteren fotoğrafla yanıt veren Klum, 62,5 kilo olduğunu açıkladı.