Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı

Ünlü model Heidi Klum, hayranlarından gelen soruları yanıtlarken hem kilosunu hem de uyguladığı diyeti söyledi. Klum ayrıca kendinden 17 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile aralarındaki yaş farkına dair düşüncesini de açıkladı.

Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı - 1

Dünyaca ünlü Alman model ve sunucu Heidi Klum, kilosu ve kilosunu nasıl koruduğuyla ilgili açıklamalar yaptı.

90'lı yılların en ünlü modellerinden olan 50 yaşındaki Klum, Instagram'da hayranlarının sorularını yanıtladı.

Bir takipçisinin "Kaç kilosunuz?" sorusuna, tartıya çıktığını gösteren fotoğrafla yanıt veren Klum, 62,5 kilo olduğunu açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı - 2

Bir başka takipçisinin de uyguladığı diyeti sorması üzerine ünlü model, günde 900 kalori aldığını söyledi. Düşük kalorili kahvaltısında tavuk suyunda pişen üç yumurta olduğunu da belirtti.

Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı - 3

"KENDİNİZİ ANNESİ GİBİ HİSSETMİYOR MUSUNUZ?"

Kilo ve diyet sorularının ardından, Heidi Klum deyince ilk akla gelenlerden biri olan, kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile evliliği hakkında soru geldi. Bir takipçisi Klum'a, "Tom'un annesi gibi hissetmiyor musunuz, yoksa yaş sorun değil mi?" diye sordu.

Klum da, "Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum" diye yanıt verdi. 

Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı - 4

Heidi Klum ve ünlü müzik grubu Tokio Hotel’in gitaristi Tom Kaulitz, Aralık 2018’de nişanlandı, Şubat 2019’da gizli bir törenle evlendi.

Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı - 5

Tom Kaulitz, Heidi Klum’un üçüncü eşi. Klum daha önce 1997-2002 yılları arasında Ric Pipino ile, 2005-2014 yılları arasında ise bir başka ünlü müzisyen Seal ile evliydi. Çiftin 17 yaşında Henry, 16 yaşında Johan ve 13 yaşında Lou adında üç oğlu var.

Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı - 6

Klum’un ayrıca eski sevgilisi, ünlü iş insanı Flavio Briatore'den de 19 yaşında Leni adında bir kızı var. Ancak Leni, annesinin eski eşi Seal tarafından büyütüldü ve annesinin soyadı olan Klum’u kullanıyor ve o da 17 yaşından beri modellik yapıyor.

Tom Kaulitz de 2015'ten 2018'e kadar Ria Sommerfeld ile evliydi, ancak çiftin çocukları olmadı.

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