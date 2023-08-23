Heidi Klum kilosunu ve günlük diyetini açıkladı

"KENDİNİZİ ANNESİ GİBİ HİSSETMİYOR MUSUNUZ?"

Kilo ve diyet sorularının ardından, Heidi Klum deyince ilk akla gelenlerden biri olan, kendisinden 17 yaş küçük Tom Kaulitz ile evliliği hakkında soru geldi. Bir takipçisi Klum'a, "Tom'un annesi gibi hissetmiyor musunuz, yoksa yaş sorun değil mi?" diye sordu.

Klum da, "Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum" diye yanıt verdi.