Heidi Klum Noel'de hediye paketine girdi

Sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarıyla tanınan ünlü Alman model Heidi Klum, şimdi de Instagram'da yaptığı Noel paylaşımıyla adından söz ettirdi.
49 yaşındaki Klum, önceki gün Instagram'da yaptığı esprili paylaşımla eşi Tom Kaulitz'e kendini hediye ettiğini gösterdi.
33 yaşındaki Kaulitz, yılbaşı ağaçlarını süslerken, Heidi Klum “Kocama Noel hediyesi paketliyorum” diye neşeyle bağırdıktan sonra yere serdiği renkli ambalaj kağıdına dolanarak kocasına doğru yuvarlanmaya başladı.
Videoda, kocaman pakete sarıldığı görülen Klum, eşine vereceği en güzel hediyenin her zaman kendisi olacağını belirterek takipçilerine neşeli anlar yaşattı.
Klum, kendisini eşinin Noel hediyesi olarak görse de, videoda yılbaşı ağacının arkasına dizilmiş çeşitli hediye kutuları da göze çarptı.
2019'da evlenen ünlü model ile rock grubu Tokio Hotel'in gitaristi Kaulitz, yeni yıla dördüncü defa birlikte girecek.
1997’de ilk evliliğini stilist Ric Pipino ile yapan Klum, ondan boşandıktan sonra, 2003'te, Renault'nun Formula 1 takımının İtalyan genel müdürü Flavio Briatore ile bir ilişkiye başladı. Briatore’nin çocuğuna hamile olmasına rağmen çift kısa sürede ayrıldı. Klum hemen sonra ünlü şarkıcı Seal ile birlikte olmaya başlamıştı. 2004 yılında kızı Leni’yi dünyaya getirdiğinde de yanında Seal vardı. Klum'a göre Briatore, kızı Leni'nin hayatına hiç dahil olmadı. Seal, bu çocuğu evlat edindi ve ona hep kendi kızı gibi baktı.
Heidi Klum ve Seal’in aşkı 2012’ye kadar sürdü, boşanmaları ise 2014’te kesinleşti. Çiftin bu ilişkiden iki oğlu ve bir de kızı oldu. Heidi Klum Seal’dan ayrıldıktan sonra hayatına başka insanlar girse de gerçek aşkı 2018’de sevgili olduğu Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz’de buldu.
Ünlü model, gerçek aşkı Kaulitz'te bulduğunu, "Eşimi buldum. İlk kez her şeyi konuşabileceğim bir partnerim var. Sorumlulukları paylaşabileceğim biri var. Eskiden her işte tek başımaydım" sözleriyle ifade etmişti.
Öte yandan Kaulitz'in Klum'dan 16 yaş küçük olması, çiftin ilişkisinin eleştirilmesine sebep olmuştu.
Ağustostaki bir röportajında gençlik sırrı sorulan Klum, bu eleştirilere atıfta bulunarak "Eşimin genç kanını emiyorum" demişti.