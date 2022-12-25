Heidi Klum Noel'de hediye paketine girdi

KOCAMAN BİR AİLE OLDULAR

2019'da evlenen ünlü model ile rock grubu Tokio Hotel'in gitaristi Kaulitz, yeni yıla dördüncü defa birlikte girecek.

1997’de ilk evliliğini stilist Ric Pipino ile yapan Klum, ondan boşandıktan sonra, 2003'te, Renault'nun Formula 1 takımının İtalyan genel müdürü Flavio Briatore ile bir ilişkiye başladı. Briatore’nin çocuğuna hamile olmasına rağmen çift kısa sürede ayrıldı. Klum hemen sonra ünlü şarkıcı Seal ile birlikte olmaya başlamıştı. 2004 yılında kızı Leni’yi dünyaya getirdiğinde de yanında Seal vardı. Klum'a göre Briatore, kızı Leni'nin hayatına hiç dahil olmadı. Seal, bu çocuğu evlat edindi ve ona hep kendi kızı gibi baktı.

Heidi Klum ve Seal’in aşkı 2012’ye kadar sürdü, boşanmaları ise 2014’te kesinleşti. Çiftin bu ilişkiden iki oğlu ve bir de kızı oldu. Heidi Klum Seal’dan ayrıldıktan sonra hayatına başka insanlar girse de gerçek aşkı 2018’de sevgili olduğu Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz’de buldu.