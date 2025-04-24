Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti
İngiliz aktör Jason Statham ve nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley'nin Londra'da bir mahalleye helikopterle iniş yapması, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.
Jason Statham ve hayat arkadaşı Rosie Huntington-Whiteley, iki çocuklarıyla birlikte sık sık helikopterle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Ancak The Sun’da yer alan habere göre, ünlü çiftin en son bir binicilik okulunun yakınlarına iniş yapması, bölge sakinlerini kızdırdı. Helikopter sesinden ürken atların huzursuz tavırlar sergilediği iddia edildi.