Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti

İngiliz aktör Jason Statham ve nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley'nin Londra'da bir mahalleye helikopterle iniş yapması, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti - 1

Jason Statham ve hayat arkadaşı Rosie Huntington-Whiteley, iki çocuklarıyla birlikte sık sık helikopterle seyahat etmeyi tercih ediyorlar. Ancak The Sun’da yer alan habere göre, ünlü çiftin en son bir binicilik okulunun yakınlarına iniş yapması, bölge sakinlerini kızdırdı. Helikopter sesinden ürken atların huzursuz tavırlar sergilediği iddia edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti - 2

Hollywood yıldızının, bir gün sonra yeniden aynı bölgeye iniş yaptığı bildirildi. Ancak bu defa sadece hayvanlar değil, mahalle sakinleri de helikopterin gürültüsünden şikayetçi oldu. Gürültünün, özellikle evden çalışanlar ve yaşlılar için rahatsız edici olduğu ifade edildi.

Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti - 3

Pandemi sırasında Londra'ya taşınan ünlü çift, Los Angeles'tan ayrılmanın ruhlarına iyi geldiğini söylemişlerdi. Aynı zamanda çocuklarının mahremiyetini koruyabildikleri için de mutlu olduklarını dile getirmişlerdi.

Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti - 4

2016’da Golden Globe Ödülleri’nde nişanlandıklarını duyuran Statham ve Whiteley'nin evlenmek için acele etmedikleri ve yeniden çocuk sahibi olmayı planladıkları öne sürüldü.

Helikopter krizi: Jason Statham'ın komşuları isyan etti - 5
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