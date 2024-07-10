Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda
2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin 18 yaşındaki kızı Shiloh, babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu. Brad Pitt'in altı çocuğuyla ilişkisine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Son dönemde Formula 1 filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Brad Pitt'in uzun süredir çocuklarıyla görüşmediği biliniyordu.
Angelina Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. 48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia etmişti.