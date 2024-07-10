Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda

Çiftin velayet sözleşmesinin, Pitt'in reşit olmayan çocuklarına ziyaret hakkı tanıdığı biliniyor.

Bir kaynak "Angelina çoğu zaman çocuklarla ilgileniyor, ancak anlaşmaları gereği Pitt küçük çocukları da ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.



BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

Shiloh'nun soyadını sildirme kararı hakkında ise People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi.

Brad Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.

Bir başka kaynak ise "Hala tüm çocuklarını çok seviyor. Tüm bu süreç tüm aile için çok zor oldu" dedi.