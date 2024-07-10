Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin 18 yaşındaki kızı Shiloh, babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu. Brad Pitt'in altı çocuğuyla ilişkisine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda - 1

Son dönemde Formula 1 filmiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Brad Pitt'in uzun süredir çocuklarıyla görüşmediği biliniyordu.

Angelina Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu. 48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda - 2

KIZI MAHKEMEYE BAŞVURDU

Geçtiğimiz aylarda çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, "Pitt" soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. Shiloh, bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini ifade etti.

Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda - 3

"NEREDEYSE HİÇ İLETİŞİM KURMUYORLAR"

Shiloh'nun bu kararının ardından Brad Pitt'in diğer çocuklarıyla da ilişkisinin iyi olmadığı ortaya çıktı.

People dergisinin haberine göre, 60 yaşında Pitt'in büyük çocuklarıyla "neredeyse hiç iletişim kurmadığı" ancak küçük çocuklarıyla hala görüştüğü belirtildi.

Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda - 4

"İLETİŞİMİ NEREDEYSE HİÇ YOK"

Dergiye konuşan bir kaynak, "Büyük çocuklarıyla neredeyse hiç iletişimi yok. Film çekimleri nedeniyle son aylarda küçük çocuklarıyla ilişkisi daha sınırlı" dedi.

Pitt şu anda Avrupa'da yakında çıkacak olan yarış filmi F1'in çekimleri için bulunuyor.

48 yaşındaki Jolie ve 60 yaşındaki Pitt'in altı çocuğu bulunuyor: Maddox (22), Zahara (19), Shiloh (18), Pax (20) ve ikizler Knox ve Vivienne (15).

Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda - 5

Çiftin velayet sözleşmesinin, Pitt'in reşit olmayan çocuklarına ziyaret hakkı tanıdığı biliniyor.

Bir kaynak "Angelina çoğu zaman çocuklarla ilgileniyor, ancak anlaşmaları gereği Pitt küçük çocukları da ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

Shiloh'nun soyadını sildirme kararı hakkında ise People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi.

Brad Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.
Bir başka kaynak ise "Hala tüm çocuklarını çok seviyor. Tüm bu süreç tüm aile için çok zor oldu" dedi.

Hem soyadını kullanmıyorlar hem de görüşmüyorlar! Brad Pitt'in çocuklarıyla ilişkisi sallantıda - 6

VIVIENNE BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Öte yandan, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı. Çift o zamandan beri velayet veya mülk davalarıyla gündeme geliyor.

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