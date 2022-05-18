Her 3 kişiden 1'i: Kraliçe artık emekli olmalı

Haberler | 18.05.2022 - 09:09
Hareket etmekte yaşadığı sorunlar yüzünden bizzat katılacağı bir dizi etkinliği kaçırmasının ardından dün başkent Londra'da kendi adını taşıyan metro hattının açılışı öncesinde bir tren istasyonuna sürpriz bir ziyaret yapabilmesine rağmen, İngilizler Kraliçe Elizabeth için emeklilik istiyor.
Yeni bir YouGov araştırması, 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in hayatının geri kalanında devlet başkanı olarak kalıp kalmaması gerektiği konusunda, kamuoyunda belirgin bir değişim olduğunu ortaya koydu.
Anketlerin başlamasından bu yana geçen iki yıl boyunca, Britanyalıların yarısından fazlası Kraliçe'nin hükümdarlığını ölünceye kadar sürdürmesi gerektiğini düşünürken, sadece dörtte biri emekli olması gerektiği kanısındaydı.
Ancak Times Radio için gerçekleştirilen yeni anket, hükümdarın tahttan çekilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısında bir artış olduğunu gösterdi. İngilizlerin yüzde 34'ü Kraliçe'nin emekliye ayrılması gerektiğini düşünüyor. Buna karşın katılımcıların yarısından biraz azı (yüzde 49) Kraliçe'nin çalışmayı sürdürmesinden yana.
1990 kişinin katıldığı ankette, Kraliçe'nin emekliliğine en çok destek veren demografik grupların İşçi Partisi seçmenleri (yüzde 39), Brexit sırasında Avrupa Birliği'nde kalmak için oy kullananlar (yüzde 38), 50 ila 64 yaşındaki kişiler (yüzde 37) ve erkekler (yüzde 35) olduğunu ortaya çıkardı.
Ankete katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 80) 70 yıllık saltanatı boyunca Kraliçe'nin şahsen iyi iş çıkardığını düşünüyor. Yüzde 36'sıysa Charles'ın iyi bir kral olacağını düşünüyor. Bu, geçen ay aynı kanıda olan yüzde 32'lik kesimin arttığı anlamına geliyor.
Kraliçe, salı günü gerçekleştirilen Parlamento açılışını "epizodik hareket sorunları" nedeniyle 1963'ten beri ilk kez kaçırdı.
Oğlu Prens Charles, benzeri görülmemiş, tarihi bir hamleyle ilk kez Kraliçe'nin konuşmasını okumak üzere hükümdarın yerini aldı. Bu, Prens Charles'ın sorumluluklarında büyük bir değişiklik olarak yorumlandı.
Kraliçe cuma günü Kraliyet Windsor At Gösterisi'ne katıldı ve her yıl düzenlenen bu üç günlük gösterinin ilk gününe katılımını iptal etmiş olmasına rağmen keyfi yerinde göründü.
Bu, hayatını kaybeden Prens Philip'in anısına martta Westminster Abbey'de düzenlenen bir törene katılmasından beri Kraliçe'nin halkın karşısına ilk çıkışıydı.