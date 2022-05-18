Her 3 kişiden 1'i: Kraliçe artık emekli olmalı

Hareket etmekte yaşadığı sorunlar yüzünden bizzat katılacağı bir dizi etkinliği kaçırmasının ardından dün başkent Londra'da kendi adını taşıyan metro hattının açılışı öncesinde bir tren istasyonuna sürpriz bir ziyaret yapabilmesine rağmen, İngilizler Kraliçe Elizabeth için emeklilik istiyor.

Yeni bir YouGov araştırması, 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in hayatının geri kalanında devlet başkanı olarak kalıp kalmaması gerektiği konusunda, kamuoyunda belirgin bir değişim olduğunu ortaya koydu.