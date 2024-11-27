"Her şey paraymış" demişti: Ebru Şallı'dan nafaka açıklaması

"SİNİRLENMİŞTİR SÖYLEMİŞTİR"

Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadeleri hakkında ne düşündüğü sorulan Şallı "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu!" dedi.

"Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" diye konuştu.