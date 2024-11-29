"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı almış, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış!" sözleri gündem olmuştu. Akkuş, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.
Uğur Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.
"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"
Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."