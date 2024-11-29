"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı almış, Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış!" sözleri gündem olmuştu. Akkuş, evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 1

Uğur Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.

"BOŞANMA DAVASI AÇTIM"

Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."

N-LIFE HABERLERİ

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 2

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.

Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyasosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" açıklamasında bulundu.

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 3

BİR ŞANS DAHA VERECEKLER

Ünlü  çiftin boşanma davası bugün gerçekleşecekti. Uğur Akkuş, Şallı ile evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı. 

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 4

"DAVAYI GERİ ÇEKMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Akkuş yaptığı açıklamada;"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"  ifadelerini kullandı.

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 5

NAFAKA KONUSU HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde nafaka konusu sorulan Ebru Şallı "Öyle bir şey söz konusu değil. Öyle bir talep söz konusu değil" açıklamasında bulunmuştu.

Ebru Şallı katıldığı bir etkinlikte boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuşmuştu.  Şallı "Herkes evlenebilir, boşanabilir. Her şey insanlar için. Uğur bey de, ben de öyle bir süreçteyim. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü hiçbir şey söylemem" demişti.

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 6

"SİNİRLENMİŞTİR SÖYLEMİŞTİR"

Akkuş'un "Meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadeleri hakkında ne düşündüğü sorulan Şallı "Aramızda öyle bir şey söz konusu olamaz. Sinirlenmiştir söylemiştir, olabilir Uğur bu!" dedi.

"Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok" diyen Şallı, ortak mal varlığı konusunda ise "Beraber ortak bir alımımız yok. Hiç öyle bir şey yok" diye konuştu.

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 7

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 2019 yılında dünvayevine girdi.

"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 8
"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 9
"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 10
"Her şey paraymış" demişti: Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - 11
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