Her şeyi geride bırakıp İspanya'ya taşınan Amber Heard sessizliğini bozdu

Amber Heard, Johnny Depp'e karşı kaybettiği dava sonrası Hollywood'u bırakıp İspanya'ya taşındığ iddiasıyla gündeme gelmişti.
Heard, geçen yıl kaybettiği dava sonrası taşındığı İspanya'nın Madrid şehrinde ilk kez konuştu.
Dün çıkan TikTok videosunda Heard'ün gazetecilere İspanyolca, "İspanya'yı çok seviyorum" dediği görüldü. Gazeteciler tarafından İspanya'da uzun süre kalıp kalmayacağı sorulduğunda da "Öyle umuyorum. Burada yaşamayı seviyorum" yanıtını verdi.
Heard, gazetecilerin sinema sektöründen emeklilik iddialarını gündeme getirdiği soruları ise ciddiye almadı ve herhangi bir projede yer alıp yer almayacağı sorusuna, "Tabii ki. Yola devam edeceğim, hayat böyle" karşılığını verdi.
Gazetecilerin, Johnny Depp'in davalar sonrası sinema sektörüne dönüşünün simgesi olarak büyük ses getirdiği ve dakikalarca alkışlandığı Cannes Film Festivali'ne neden katılmadığı sorusunu ise yanıtlamadı.
Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen Amber Heard, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla geçen yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Amber Heard, mahkemeye sunduğu itirazların ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya gitmeye karar verdiğini açıklamıştı.
Kızı Oonagh ile Madrid'de yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Heard, İspanyolca konuşabiliyor. Yakın çevresi, İspanya'da çocuğunu yetiştirmek ve tüm karmaşadan uzak kalmak istediğini söylediği Heard için, "Hollywood'a dönmek için acelesi yok ama doğru zaman ve doğru projeyi bulduğunda dönecektir" diyor.
Heard, 2021 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kızı olduğu haberini duyurmuştu.
Bebeğiyle bir fotoğrafını yayımlayan Heard, “Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum” demişti.
“Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, sözlerine şöyle devam etmişti:
“Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı.”
Heard’ın kızına verdiği Paige adının, ölen annesinin adı olduğu biliniyor.
Heard’e sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, kızının bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği tahmin ediliyor. Heard, şimdiye kadar bu konuda bir açıklama yapmadı.