Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi

New York'ta düzenlenen yarışmada yüzlerce Chalamet hayranı, aktöre en çok benzeyen kişi olmak için sıraya girdi.

El ilanlarında duyurulan etkinlik, YouTube kullanıcısı Anthony Po tarafından düzenlendi. Sosyal medyada haber yayılınca, binlerce kişi etkinliğe katıldı. Kazanan kişiye 50 dolar verileceği açıklandı.