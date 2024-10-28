Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi
Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu. New York'ta yapılan bir yarışmada, oyuncunun hayranları ünlü aktöre benzemek için sıraya girdi.
Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncunun hayranları, giydikleri kostümler ve yaptıkları makyajla oyuncuya benzemeye çalıştı.