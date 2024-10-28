Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi

Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu. New York'ta yapılan bir yarışmada, oyuncunun hayranları ünlü aktöre benzemek için sıraya girdi.

Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi - 1

Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Dune serisinde Paul Atreides karakterini canlandıran oyuncunun hayranları, giydikleri kostümler ve yaptıkları makyajla oyuncuya benzemeye çalıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi - 2

New York'ta düzenlenen yarışmada yüzlerce Chalamet hayranı, aktöre en çok benzeyen kişi olmak için sıraya girdi.

El ilanlarında duyurulan etkinlik, YouTube kullanıcısı Anthony Po tarafından düzenlendi. Sosyal medyada haber yayılınca, binlerce kişi etkinliğe katıldı. Kazanan kişiye 50 dolar verileceği açıklandı.

Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi - 3

Polisin müdahale ettiği etkinlikte bir kişinin tutuklandığı biliniyor.

Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi - 4

İzinsiz bir şekilde düzenlenen kostüm yarışması nedeniyle organizasyonu düzenleyen kişilere 500 dolar para cezası verildi.

Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi - 5

Chalamet, etkinliğe katılarak hayranlarına sürpriz yaptı.

Herkes ona benzemek için sıraya girdi: Timothee Chalamet'e büyük ilgi - 6

CHALAMET HAKKINDA

28 yaşındaki oyuncu Call My By Your Name (2017) filmiyle şöhret kazandı.

Christopher Nolan imzalı Interstellar, Greta Gerwig'in ödüllü filmi Ladybird, yıldız kadrolu Don't Look Up, Wonka, Bones and All, The King oyuncunun en bilinen filmleri arasında yer alıyor.

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