Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen, rekorları ve başarılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'nin özel jete ne kadar harcadığı ortaya çıktı.

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 1

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Eylül ayında ilişkilerini resmen duyuran çiftin her adımı gündem olmayı başarıyor.

Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce ile Swift, birbirlerini görmek için şehirler ve hatta ülkeler arasında mekik dokuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 2

Kelce'nin Swift ile aşk yaşamaya başladığı andan itibaren özel uçuşlara ne kadar harcadığı ortaya çıktı.

The New York Post'un haberine göre, Kelce bu süreçte toplamda 1 milyon dolardan fazla harcadı.

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 3

Şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çağpta özel jetle uçuş yapan futbolcu Kelce'nin yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 4

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMIYOR

Futbolcunun, şarkıcının Singapur'daki konserine katılmak için yaptığı yolculuğun 570 bin dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Şarkıcının Arjantin'deki konseri için cuma yola çıkan ve pazartesi günü futbol antrenmanına yetişen Kelce, yalnızca bu yolculuk için 300 bin dolar harcamış olabilir.

Özetle, 34 yaşındaki Kelce'nin sevgilisinin yanına gitmek için hiçbir masraftan kaçmadığı belirtiliyor.

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 5

Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce, dört yıllık anlaşmasından yaklaşık 57 milyon dolar kazandı, bu da onu NFL'in en çok kazanan 4. futbolcusu yapıyor.

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 6

SWIFT'İN UÇUŞLARI DA İZLENİYOR

2022 yılında Swift, özel jeti ile "en çok karbondioksit emisyonu üreten ünlü" olmuştu. Swift, uzun bir süre tepkilerin odağı olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda, ünlü isimlerin özet jetlerinin uçuşlarını takip eden ve bunları sosyal medyada paylaşan Jack Sweeney adlı üniversite öğrencisi gündeme gelmişti.

Taylor Swift'in avukatları, öğrenciyi yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Florida'da okuyan 21 yaşındaki öğrenciden Swift'in özel jetinin konumunu paylaşmayı bırakması isteniyor. Bu tür bilgilerin şarkıcının "güvenliğine tehdit oluşturduğu" ve Swift için "ölüm kalım meselesi" olduğu belirtildi.

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 7

Swift'in avukatlarından tehdit mektubu aldığını söyleyen öğrenci ise BBC'ye yaptığı açıklamada "Amacım kimseye zarar vermek değil, Swift'in güzel şarkıları olduğunu düşünüyorum. Halka açık bilgiye ve şeffaflığa inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) verilerini kullanan Sweeney, Forbes dergisinin "30 yaşın altındaki en iyi 30 kişi" listesine de girmişti

Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı - 8
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