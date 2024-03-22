Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı
2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen, rekorları ve başarılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'nin özel jete ne kadar harcadığı ortaya çıktı.
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, bir süredir Travis Kelce ile aşk yaşıyor. Eylül ayında ilişkilerini resmen duyuran çiftin her adımı gündem olmayı başarıyor.
Kansas City Chiefs'de oynayan Travis Kelce ile Swift, birbirlerini görmek için şehirler ve hatta ülkeler arasında mekik dokuyor.