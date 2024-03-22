Hiçbir masraftan kaçmıyor! Taylor Swift'in sevgilisinin özel jet harcamaları ortaya çıktı

SWIFT'İN UÇUŞLARI DA İZLENİYOR

2022 yılında Swift, özel jeti ile "en çok karbondioksit emisyonu üreten ünlü" olmuştu. Swift, uzun bir süre tepkilerin odağı olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda, ünlü isimlerin özet jetlerinin uçuşlarını takip eden ve bunları sosyal medyada paylaşan Jack Sweeney adlı üniversite öğrencisi gündeme gelmişti.

Taylor Swift'in avukatları, öğrenciyi yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Florida'da okuyan 21 yaşındaki öğrenciden Swift'in özel jetinin konumunu paylaşmayı bırakması isteniyor. Bu tür bilgilerin şarkıcının "güvenliğine tehdit oluşturduğu" ve Swift için "ölüm kalım meselesi" olduğu belirtildi.