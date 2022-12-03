Hilaria Baldwin ölümlü kaza hakkında konuştu: Hiçbirimiz iyi değiliz

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yedi çocuğunun annesi Hilaria Baldwin, Cuma günü Extra'da yayınlanan röportajın bir kısmında; 'Rust' film setinde yaşanan trajik olayla ilgili konuştu. 38 yaşındaki Hilaria Baldwin, olay sonrasında kendisinin ve eşi Alec Baldwin'in 'iyi olmadıklarını' açıkça itiraf etti.
Ünlü yoga eğitmeni, Baldwin ailesinin ölümle sonuçlanan set kazasıyla nasıl başa çıktığı sorulunca; gözyaşlarını tutamadı.
Hilaria Baldwin, "İyi olamayız. Hiçbirimiz iyi değiliz. Bu, hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir trajediydi" ifadelerini kullandı.
Alec Baldwin, 2021 yılının Ekim ayında yapımcısı ve oyuncusu olduğu 'Rust' filminin setinde ateşlediği bir silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu. Talihsiz olayın ardından soruşturma başlatılmış ve yaşananlar gündem olmuştu.
64 yaşındaki Baldwin, soruşturmanın ardından Şubat ayında açılan davanın sanıklarından biri olmuştu. New Mexico’daki sette meydana gelen olay sonrası Baldwin, Aralık ayında ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtmiş, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.
Buna rağmen 'Rust' filminin senaryo danışmanı kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı. Ardından ölen görüntü yönetmeni Hutchins’in eşi de ünlü oyuncuya dava açarak, aktörün ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etmişti.
Halyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin ve diğerlerine karşı açılan dava konusunda uzlaşmaya gitmişti. Hutchins'in eşi Matthew, açıklamasında; yaptıkları anlaşmaya göre filmde baş yapımcı olacağını ve kârın bir kısmını alacağını belirtmiş ve "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz" demişti.
Baldwin'in avukatı Luke Nikas ise Page Six'e yaptığı açıklamada; "Bu zorlu süreç boyunca herkes, Halyna'nın oğlu için en iyisini yapma arzusunu sürdürdü. Bu trajik ve acılı durumun çözümünde emeği geçen herkese minnettarız" ifadelerini kullanmıştı. Baldwin de uzlaşma haberini aynı cümlelerle Instagram sayfasından duyurmuştu.