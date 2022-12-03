Hilaria Baldwin ölümlü kaza hakkında konuştu: Hiçbirimiz iyi değiliz

EŞİ DAVACI OLMUŞTU

Buna rağmen 'Rust' filminin senaryo danışmanı kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı. Ardından ölen görüntü yönetmeni Hutchins’in eşi de ünlü oyuncuya dava açarak, aktörün ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etmişti.