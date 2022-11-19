Hintli 'kurt adam' Lalit Patidar: Arkadaşlarım bana 'maymun' diye bağırırdı

Patidar şöyle konuştu: Vücudumun her yerinde tanıdığım hiç kimse gibi tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim. O zamandan beri hipertrikoz denilen bir durumum olduğunu öğrendim. Nadirdir ve bildiğim kadarıyla dünyada sadece elli kişi bundan etkilenmiştir.





