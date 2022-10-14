Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi

Bir süredir suç örgütlerinin hedefinde olan ve güvenlik tedbirleri artırılan veliaht Prenses Amalia'nın üniversiteye gitmesi gerekirken güvenlik nedeniyle evinden çıkamadığı açıklandı.

Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi - 1

Hollanda'da Prenses Amalia (18) güvenlik endişesi nedeniyle evden çıkmıyor. Açıklama ise babası Hollanda Kralı Willem-Alexander'dan tarafından yapıldı.


Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi - 2

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maima, İsveç'e gerçekleştirdikleri resmi ziyarette düzenledikleri basın toplantısında, bir soru üzerine, Prenses Amalia'nın Amsterdam'da yaşamadığını ve güvenlik nedeniyle Lahey’deki evinden çıkamadığını açıkladı.


Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi - 3

Kraliçe, "Çocuğunuzun böyle yaşadığını görmek hiç hoş değil" dedi.


Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi - 4

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Kraliçe Maxima da, Amsterdam Üniversitesi'nde politika, hukuk ve psikoloji eğitimine başlayan Prenses'in tehditler yüzünden başkentteki öğrenci evinde yaşamadığını söyledi.


Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi - 5

Uyuşturucu bağlantılı suç örgütlerinin Prenses Amalia ve Başbakan Mark Rutte'yi hedef alması nedeniyle bu isimlerin etrafındaki güvenlik çemberinin genişletildiğini açıklanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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