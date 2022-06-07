Hollywood Johnny Depp'in avukatının peşinde

ABD'de pek çok ünlünün avukatlığını yapan Judd Burstein ise Vasquez'in, çalıştığı yüksek profilli hukuk firması Brown Rudnick'in yakın zamanda bir ortağı olması beklediğini belirtti.

Hukuk camiasından adı açıklanmayan bir kaynak, pek çok şirketin Vasquez'in peşinden koştuğunu söyledi.

Brown Rudnick tarafından New York Post'a yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

"Bizim yıllardır bildiğimiz bir şeyi, Camille Vasquez'in bir yıldız olduğunu, bu kadar çok kişinin görmesinden dolayı heyecanlıyız… Vasquez duruşma ekibinin önemli bir üyesi ve bizimle parlak bir geleceği var."