Hollywood Johnny Depp'in avukatının peşinde

Haberler | 07.06.2022 - 12:58 - Son Güncelleme : 07.06.2022 - 12:59
Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasında Johnny Depp'in avukatlığını yapan ve adını bütün dünyaya duyuran Camille Vasquez'in taliplerinin arttığı öne sürüldü.
New York Post'a konuşan hem Hollywood hem de hukuk dünyasından kaynaklar, pek çok kişinin Vasquez'in peşinden koştuğunu iddia etti.
Hollywood yıldızı Depp, Heard'ün 2018'de Washington Post'ta yayımladığı yazı sebebiyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Ünlü oyuncu Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.
Yaklaşık 6 hafta gündemi meşgul eden davada 7 kişilik jüri heyeti, Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.
Jüri, Heard'ün bir şikayetinden dolayı Depp'in 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.
Canlı yayımlanan duruşmalar sırasında avukat Vasquez, pek çok kişinin dikkatini çekmişti. Depp'in hayranları, Aquaman ve Kayıp Krallık'ta (Aquaman and the Lost Kingdom) Heard yerine Vasquez'in oynaması için imza kampanyası başlatmıştı.
Ayrıca Depp ve Vasquez arasında aşk söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Vasquez'in, bir süredir ciddi bir ilişkisi olduğu öğrenilmişti.
Independent'in haberine göre, gazeteye konuşan kaynaklar, Hollywood'daki yetenek avcılarının davanın yıldızı olan 37 yaşındaki avukatın peşinde koştuğunu öne sürdü:
"Yetenek avcıları Camille'in etrafında dönüyor. Çünkü onun tekboynuz olduğunu biliyorlar."
Haberde Vasquez'e, televizyon kanallarından da çok sayıda teklif geldiği de yazıldı.
ABD'de pek çok ünlünün avukatlığını yapan Judd Burstein ise Vasquez'in, çalıştığı yüksek profilli hukuk firması Brown Rudnick'in yakın zamanda bir ortağı olması beklediğini belirtti.
Hukuk camiasından adı açıklanmayan bir kaynak, pek çok şirketin Vasquez'in peşinden koştuğunu söyledi.
Brown Rudnick tarafından New York Post'a yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:
"Bizim yıllardır bildiğimiz bir şeyi, Camille Vasquez'in bir yıldız olduğunu, bu kadar çok kişinin görmesinden dolayı heyecanlıyız… Vasquez duruşma ekibinin önemli bir üyesi ve bizimle parlak bir geleceği var."