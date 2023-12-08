Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı
Microsoft, aralarında Yüzükler Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood’un da olduğu bir grup oyuncunun yayınlandığı videonun Rus propagandası olduğunu ortaya çıkardı. Oyuncuların, yer aldıkları videonun Zelenski'ye yönelik olduğundan habersiz olduğu belirtildi.
Yüzükler Efendisi serisinde Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood ve birkaç Hollywood yıldızının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmesi"ni önerdiği videolar sosyal medyada gündem oldu.