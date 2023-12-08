Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı

Microsoft, aralarında Yüzükler Efendisi serisinin yıldızı Elijah Wood’un da olduğu bir grup oyuncunun yayınlandığı videonun Rus propagandası olduğunu ortaya çıkardı. Oyuncuların, yer aldıkları videonun Zelenski'ye yönelik olduğundan habersiz olduğu belirtildi.

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 1

Yüzükler Efendisi serisinde Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood ve birkaç Hollywood yıldızının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmesi"ni önerdiği videolar sosyal medyada gündem oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 2

BBC'nin haberine göre; Microsoft yayınladığı raporda Cameo adlı platformda paylaşılan bu videoların Rus propagandası olduğunu belirtti.

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 3

Rapora göre, oyunculardan "Vladimir" adında birine uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmesi konusunda mesaj göndermesi isteniyor.

Ancak oyuncular "Vladimir" diye bahsettikleri kişinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olduğundan habersiz.

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 4

Elijah Wood videoda "Umarım ihtiyacın olan yardıma ulaşırsın. Sevgiler, Vladimir. Kendine iyi bak" diyor ancak Wood’un sözlerinin Zelenski’e yönelik olmadığı ortaya çıkıyor.

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 5

Wood'a yakın kaynaklar, oyuncunun hiçbir şekilde Zelenski'ye hitap etmediğini ve Ukrayna, Rusya ile ilgili herhangi bir paylaşımı olmadığını belirtti.

Hatta Wood'un 2022 yılında 25 Şubat 2022’de sosyal medya hesabında “Kalbim Ukrayna ve halkıyla birlikte” diye yazdığı bir paylaşımı bulunuyor.

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 6

HANGİ İSİMLER VAR?

Wood'un yanı sıra Priscilla Presley, Breaking Bad dizisinden Dean Norris, The Office oyuncusu Kate Flannery ve Scrubs ile tanınan John C McGinley gibi isimler de bu videolarda yer aldı.

Ünlü boksör Mike Tyson'ın ise platformdaki kendi videosunun sesi kaldırılarak Zelenski'ye hitap ettiği bir video ortaya çıktı.

Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı - 7

Microsoft geçtiğimiz temmuz ayından bu yana 7 video tespit etti.

Cameo adlı platform, ücret karşılığında doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video hazırlama servisi sunuyor. Platform, bu videolarla ilgili açıklama yapmasa da bu tür paylaşımların politikalarını ihlal edeceğini ve içeriklerin kaldırılacağını açıklamıştı.

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