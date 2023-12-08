Hollywood ünlülerinin Zelenski mesajları Rus propagandası çıktı

Wood'a yakın kaynaklar, oyuncunun hiçbir şekilde Zelenski'ye hitap etmediğini ve Ukrayna, Rusya ile ilgili herhangi bir paylaşımı olmadığını belirtti.

Hatta Wood'un 2022 yılında 25 Şubat 2022’de sosyal medya hesabında “Kalbim Ukrayna ve halkıyla birlikte” diye yazdığı bir paylaşımı bulunuyor.