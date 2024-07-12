Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı

"AKIL SAĞLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Oğlunun tutuklanmasının ardından annesi Christina Fulton bir açıklama yaptı:



"28 Nisan 2024 günü saat 17.30 civarında, oğlum Weston Cage'in arkadaşlarından beni yardıma çağıran acil mesajlar aldım. Onu desteklemek ve teselli etmek için geldiğimde büyük bir öfke içindeydi. Birkaç dakika içinde vahşice saldırıya uğradım ve ciddi şekilde yaralandım. Müdahale eden polis memurlarına onu akıl sağlığı değerlendirmesi için gözaltına almaları yönündeki çaresiz ricama rağmen, polis memurları talebimi reddetti. Bir anne olarak Weston'ın akıl sağlığından endişe duyuyorum" dedi.