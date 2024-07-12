Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı
Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarda rol alan Nicolas Cage'in 33 yaşındaki oğlu Weston gözaltına alındı.
ABD'li ünlü yıldız Nicolas Cage'in müzisyen oğlu Weston Cage silahla saldırı suçundan tutuklandı. Cage daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.
Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, People dergisine, 33 yaşındaki Weston'ın, nisan ayında meydana gelen bir olaydan kaynaklanan bir tutuklama emri üzerine tutuklandığını doğruladı.