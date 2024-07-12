Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı

Yüz Yüze, Melekler Şehri, Savaş Tanrısı ve 60 Saniye gibi yapımlarda rol alan Nicolas Cage'in 33 yaşındaki oğlu Weston gözaltına alındı.

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı - 1

ABD'li ünlü yıldız Nicolas Cage'in müzisyen oğlu Weston Cage silahla saldırı suçundan tutuklandı. Cage daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü, People dergisine, 33 yaşındaki Weston'ın, nisan ayında meydana gelen bir olaydan kaynaklanan bir tutuklama emri üzerine tutuklandığını doğruladı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı - 2

ANNESİYLE TARTIŞMIŞTI

28 Nisan'da Weston Cage ile annesi arasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel arbedeye dönmüştü. Daha önce de adı şiddet olaylarıyla anılan Weston Cage, polisler geldiğinde orada olmadığından herhangi bir tutuklama yapılmamıştı.

26 Haziran'da Weston silahla saldırıdan suçlu bulundu ve hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Polis kayıtlarına göre Weston, 150 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı - 3

"AKIL SAĞLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Oğlunun tutuklanmasının ardından annesi Christina Fulton bir açıklama yaptı:

"28 Nisan 2024 günü saat 17.30 civarında, oğlum Weston Cage'in arkadaşlarından beni yardıma çağıran acil mesajlar aldım. Onu desteklemek ve teselli etmek için geldiğimde büyük bir öfke içindeydi. Birkaç dakika içinde vahşice saldırıya uğradım ve ciddi şekilde yaralandım. Müdahale eden polis memurlarına onu akıl sağlığı değerlendirmesi için gözaltına almaları yönündeki çaresiz ricama rağmen, polis memurları talebimi reddetti. Bir anne olarak Weston'ın akıl sağlığından endişe duyuyorum" dedi.

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'in oğlu gözaltına alındı: Annesine silahla saldırdı - 4

Weston'ın daha önce de tutuklandığı ve madde bağımlılığı olduğu biliniyor. People dergisine göre Weston, 2017 yılında Los Angeles'ta alkollüyken araçla çarpıp kaçma suçundan tutuklanmıştı.

Weston, babası Nicolas Cage'in birçok filminde rol almış bir müzisyen ve aktördür. Beyazperdeye ilk adımını 2005 yapımı Lord of War filmiyle attı ve o zamandan bu yana The Night They Came Home filmi olmak üzere birçok filmde rol aldı.

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