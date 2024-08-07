Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturdu. İngiliz oyuncu Tom Hardy de olimpiyat oyuncularını tebrik ettiği paylaşımda Dikeç'e de yer verdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.