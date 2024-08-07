Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturdu. İngiliz oyuncu Tom Hardy de olimpiyat oyuncularını tebrik ettiği paylaşımda Dikeç'e de yer verdi.

Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu - 1

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu - 2

YUSUF DİKEÇ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem olmaya devam ediyor.

Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu - 3

Son olarak 22 yıllık kariyeri boyunca birbirinden başarılı pek çok yapıma imza atan İngiliz oyuncu Tom Hardy de Yusuf Dikeç'i paylaştı.

Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu - 4

Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcuları sosyal medya hesabından paylaşan Hardy, tebrik paylaşımında Dikeç'e de yer verdi.

Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu - 5

"TAM ANLAMIYLA EFSANELER"

Yıldız oyuncu, Yusuf Dikeç'in de gümüş madalyasıyla çekilen karesini paylaştı ve şu notu düştü:

"Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ediyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz inanılmaz anlar oldu. Tam anlamıyla efsaneler."

Hollywood yıldızı Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı: İzlediğimiz inanılmaz anlar oldu - 6

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan Tom Hardy'nin bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

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