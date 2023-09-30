Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu

"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, eşi Amal Clooney ile New York'ta bir yardım etkinliği düzenledi.

Çiftin kurucusu olduğu "Clooney Foundation For Justice" tarafından düzenlenen Albies Ödülleri'ne birçok ünlü isim katıldı.