Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu

Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ile eşi Amal Clooney'nin New York'ta düzenlediği hayır etkinliğine Hollywood'un en ünlü isimleri akın etti. Çifte destek vermek için etkinlikte boy gösteren yıldızlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 1

"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, eşi Amal Clooney ile New York'ta bir yardım etkinliği düzenledi.

Çiftin kurucusu olduğu "Clooney Foundation For Justice" tarafından düzenlenen Albies Ödülleri'ne birçok ünlü isim katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 2

New York Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte aynı zamanda şıklık yarışı yaşandı.

George ve Amal Clooney çift siyah-beyaz görünümleriyle gecenin en şık isimleri oldu.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 3

Clooney'nin yakın arkadaşı Matt Damon ile eşi Luciana Damon birlikte poz verdi.

Luciana Damon, etkinlikte Zuhair Murad tercih etti.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 4

Son dönemde kırmızı halı görünümleriyle adından söz ettiren Anne Hathaway, Versace elbisesiyle dikkat çekti.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 5

Scarlett Johansson siyah saten takım elbisesini kırmızı ruju ve sıkı topuzuyla tamamladı.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 6

Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig, çiçekli elbisesiyle Clooney çiftinin etkinliğine katıldı.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 7

Hollwyood'un ünlü çiftlerinden Emily Blunt ile John Krasinski de etkinlikteydi.

Blunt, Zuhair Murad imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 8

James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve oyuncu eşi Rachel Weisz

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 9

Heidi Klum straplez kesim Tony Ward Couture elbisesiyle boy gösterdi.

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 10

ABD'li oyuncu Julianne Moore

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 11

İngiliz model Kate Moss

Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu - 12

Sofia Vergara

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