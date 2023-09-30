Hollywood yıldızları George Clooney'nin hayır etkinliğinde buluştu
Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ile eşi Amal Clooney'nin New York'ta düzenlediği hayır etkinliğine Hollywood'un en ünlü isimleri akın etti. Çifte destek vermek için etkinlikte boy gösteren yıldızlar şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, eşi Amal Clooney ile New York'ta bir yardım etkinliği düzenledi.
Çiftin kurucusu olduğu "Clooney Foundation For Justice" tarafından düzenlenen Albies Ödülleri'ne birçok ünlü isim katıldı.