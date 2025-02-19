Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar

Hırsızın çiftin evinden ne kadar eşya çaldığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, henüz bir tutuklama olmadığı öğrenildi.

Oscar ödüllü aktris ve country müzik yıldızı, prestijli Beverly Hills semtindeki beş yatak odalı malikaneyi 2008 yılında 4,7 milyon dolara satın aldı.