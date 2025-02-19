Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar
Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın 4,7 milyon dolarlık malikanesi soyuldu. Son dönemde Los Angeles'ta artan sorgun haberleri yetkilileri harekete geçirdi.
Son dönemde "Babygirl" filmiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın malikanesine hırsız girdi. Oyuncunun eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evi soyuldu.
TMZ'nin haberine göre, Beverly Hills'daki malikanelerini 4,7 milyon dolara satın alan çift, hafta sonu gerçekleşen soygun sırasında evde değildi.