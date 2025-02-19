Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın 4,7 milyon dolarlık malikanesi soyuldu. Son dönemde Los Angeles'ta artan sorgun haberleri yetkilileri harekete geçirdi.

Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar - 1

Son dönemde "Babygirl" filmiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın malikanesine hırsız girdi. Oyuncunun eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evi soyuldu.

TMZ'nin haberine göre, Beverly Hills'daki malikanelerini 4,7 milyon dolara satın alan çift, hafta sonu gerçekleşen soygun sırasında evde değildi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar - 2

Hırsızın içeri girmek için bir pencereyi kırdığı ve Kidman ve Urban'ın çalışanlarından biri tarafından fark edilince korkup kaçtığı bildirildi.

Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar - 3

Hırsızın çiftin evinden ne kadar eşya çaldığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, henüz bir tutuklama olmadığı öğrenildi.

Oscar ödüllü aktris ve country müzik yıldızı, prestijli Beverly Hills semtindeki beş yatak odalı malikaneyi 2008 yılında 4,7 milyon dolara satın aldı.

Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar - 4

BİRÇOK ÜNLÜNÜN EVİ SOYULDU

Yakın zamanda Los Angeles'ta ve ABD genelinde pek çok ünlünün mülküne hırısız girdi. Birçoğunun Güney Amerika'daki organize hırsızlık çeteleriyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Son olarak, Marvel filmi Shang-Chi yıldızı Simu Liu'nun evi soyulmuştu.

Hollywood'da hırsızlık dalgasının son kurbanı Nicole Kidman | Ünlü isimlerin evlerini hedef alıyorlar - 5

Tom Hanks, Rita Wilson, Jessie J, Tyler Perry, Sophia Bush ve Marlon Wayans, 2024 yılında aynı bölgede evine hırsız giren ünlü isimler arasında yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER