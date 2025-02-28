Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta?

Ünlü aktör Gene Hackman ve eşinin trajik ölümleriyle ilgili polis soruşturmasında şok edici ayrıntılar ortaya çıktı. Yetkililer, ölümlerin "kapsamlı bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli" olduğunu belirtirken soruşturma kapsamında yapılan arama emirleri, olay yerinde bir dizi gizemi açığa çıkardı. İtfaiyeciler, karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtilerini kontrol etmek için çeşitli testler yaptı. Şüpheler arasında, "gizli suikastçı" olarak adlandırılan sessiz bir katilin, çiftin ölümünde rol oynamış olabileceği de öne sürülüyor.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 1

Yabancı film sektörünün usta oyuncuları arasında yer alan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

Hollywood, uzun ve parlak kariyerinde iki Oscar, iki BAFTA ve dört Altın Küre ödülü kazanmış ünlü aktörün yasını tutarken, soruşturma New Mexico'nun Santa Fe şehrinde devam ediyor. Polis, ölümün ardındaki gizemi çözmeye çalışırken birçok karmaşık soru gündeme geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 2

HACKMAN DÜŞTÜ MÜ?

Hackman’ın cesedi  evin giriş yolunda bulundu. Polis memurları, evin mutfak kısmına yakın bir alanda bir çift ayak izine rastladılar ve bunların Gene Hackman'a ait olduğuna inandıklarını belirtti. 

Şerif yardımcısı, Hackman’ın "aniden düştüğünden şüphelendiklerini" ve "kadın merhumla benzer ölüm belirtileri gösterdiğini" belirtti.

Olay yeri raporunda, Hackman’ın “gri eşofman altı, mavi uzun kollu tişört, kahverengi terlikler ve baston”la bulunduğu ve ölümün ani bir düşüş nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 3

EVİN KAPISI NEDEN AÇIKTI?

İki görevli, ön kapının açık olduğunu fark etti ancak polis kapıda herhangi bir zorlama izi bulamadI, öte yandan içeride de tüm eşyalar yerindeydi. Polis, açık kapının nedenini daha derinlemesine araştırma kararı aldı.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 4

BETSY DÜŞMÜŞ OLABİLİR Mİ?

Yapılan açıklamaya göre, Bets'nin cesedi, "banyodaki bir dolapta" bulundu. Cesedin yanında bir ısıtıcı ve çiftin ölen Alman Kurdu yer alıyordu.

Arakawa'nın cesedi, uzun bir süre önce ölmüş olduğu izlenimi veriyordu. "Bariz ölüm belirtileri" gösteren cesette, vücudunda çürüme, yüzünde şişkinlik ve ellerinde ve ayaklarında mumyalaşma gibi belirtiler vardı. Ayrıca, cesedin etrafında ilaç şişeleri ve saçılmış haplar bulundu.

Soruşturma raporunda, Betsy Hackman’ın başının yakınında bir ısıtıcı bulunduğu belirtildi. Kadının aniden yere düşmesi durumunda ısıtıcının düşmüş olabileceğinden şüphelenildiği belirtti. 

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 5

KÖPEĞİN DOLAPTA OLMASI NEDEN ŞÜPHELİ?

Ölen köpek ise kadının yaklaşık 3-4 metre uzağında, banyodaki bir dolapta bulundu. Banyo kapısının kilitli olmadığı, ancak dolabın kapalı olup olmadığı ise netleşmedi.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 6

DİĞER KÖPEKLER NEDEN HAYATTA KALDI?

Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın üç köpeği vardı ve ikisi hayatta kaldı. Raporda “sağlıklı köpeğin ilk olarak ölen köpeğin yanında (banyonun içinde), diğer sağlıklı köpeğin ise konutun dışında gözlemlendiği” belirtildi.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 7

SON TEMAS NE ZAMANDI?

Görevliler, Hackman çiftiyle son olarak yaklaşık iki hafta önce görüştüklerini, ev sahipleriyle nadiren yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ancak telefonla veya kısa mesajla iletişimde olduklarını belirttiler. Ancak, bu iletişimin gerçekten yüz yüze olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 8

KARBONMONOKSİT SIZINTISI İHTİMALİ?

Santa Fe İtfaiyesi, olası bir karbon monoksit sızıntısı ihtimalini araştırdı ancak yapılan incelemede sızıntıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Evin içindeki borularla ilgili de bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta? - 9

DIŞ TRAVMA İLE İLGİLİ İDDİALAR

Tıbbi soruşturmanın ilk bulguları çiftin "dış traVma" geçirmediğini ortaya koydu. 

POLİS NEDEN ŞÜPHELENİYOR?

Olayda polis, pek çok etkenin bir araya gelmesinin ölümün ardında şüpheler yarattığını ifade ediyor. Bu etkenler arasında açık kapı, sağlıklı köpeklerin varlığı, haplar ve ısıtıcı  gibi unsurlar yer alıyor.

 Soruşturma devam ederken, kamuoyunun bu trajik olayın ardındaki gerçekleri öğrenmesi bekleniyor.

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