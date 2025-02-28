Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta?
Ünlü aktör Gene Hackman ve eşinin trajik ölümleriyle ilgili polis soruşturmasında şok edici ayrıntılar ortaya çıktı. Yetkililer, ölümlerin "kapsamlı bir arama ve soruşturma gerektirecek kadar şüpheli" olduğunu belirtirken soruşturma kapsamında yapılan arama emirleri, olay yerinde bir dizi gizemi açığa çıkardı. İtfaiyeciler, karbon monoksit sızıntısı veya zehirlenme belirtilerini kontrol etmek için çeşitli testler yaptı. Şüpheler arasında, "gizli suikastçı" olarak adlandırılan sessiz bir katilin, çiftin ölümünde rol oynamış olabileceği de öne sürülüyor.
Yabancı film sektörünün usta oyuncuları arasında yer alan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.
Hollywood, uzun ve parlak kariyerinde iki Oscar, iki BAFTA ve dört Altın Küre ödülü kazanmış ünlü aktörün yasını tutarken, soruşturma New Mexico'nun Santa Fe şehrinde devam ediyor. Polis, ölümün ardındaki gizemi çözmeye çalışırken birçok karmaşık soru gündeme geliyor.