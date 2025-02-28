Hollywood'u sarsan esrarengiz ölümlerle ilgili 9 cevapsız soru: Evin kapısı niye açık, köpek neden dolapta?

BETSY DÜŞMÜŞ OLABİLİR Mİ?

Yapılan açıklamaya göre, Bets'nin cesedi, "banyodaki bir dolapta" bulundu. Cesedin yanında bir ısıtıcı ve çiftin ölen Alman Kurdu yer alıyordu.

Arakawa'nın cesedi, uzun bir süre önce ölmüş olduğu izlenimi veriyordu. "Bariz ölüm belirtileri" gösteren cesette, vücudunda çürüme, yüzünde şişkinlik ve ellerinde ve ayaklarında mumyalaşma gibi belirtiler vardı. Ayrıca, cesedin etrafında ilaç şişeleri ve saçılmış haplar bulundu.

Soruşturma raporunda, Betsy Hackman’ın başının yakınında bir ısıtıcı bulunduğu belirtildi. Kadının aniden yere düşmesi durumunda ısıtıcının düşmüş olabileceğinden şüphelenildiği belirtti.