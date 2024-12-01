Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde

2000'lerin başında rol aldığı gençlik yapımlarıyla akıllarda yer eden Lindsay Lohan son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geldi. Estetik ameliyat yaptırdığı iddia edilen oyuncuya babasından destek geldi.

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 1

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan ve yer aldığı Çılgın Cuma, Kötü Kızlar ve Komik Tuzak gibi yapımlarla bir döneme damga vuran Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan kötü günleri geride bıraktı.

Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, Hollywood'a geri döndü ve birçok başarılı yapımla adından söz ettirmeye başladı.

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N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 2

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Kariyerinde yeni bir sayfa açan yıldız son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geldi. Lindsay Lohan, kırmızı halı etkinliklerindeki parlak ve genç yüzüyle hayranlarını şaşırttı.

Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, estetik ameliyat iddialarına ateş püskürdü.

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 3

Hollywood'u terk edip Dubai'ye taşınan oyuncunun 64 yaşındaki babası Page Six'e "Lindsay hiç estetik ameliyat yaptırmadı. Görünüşü çok doğal, tıpkı yeteneği gibi" açıklamasında bulundu.

Michael Lohan sosyal medya hesabında kızının görünüşü hakkında "yanlış bilgiler" yayan herkesi "iğrenç" olarak tanımladı ve kızının kimyasal peeling, botoks ve dolgu yaptırdığını açıkladı.

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 4

300 BİN DOLAR HARCADIĞI İDDİA EDİLDİ

Estetik uzmanı doktoru Dr. Jonny Betteridge, 38 yaşındaki yıldızın bu görünüme kavuşmak için 300 bin dolar harcadığını iddia etti.

Londra merkezli bir kliniğin kurucusu olan Betteridge, oyuncunun yaptırmış olabileceği operasyonları açıkladı.

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 5

Betteridge, ünlü oyuncunun yüz germe, üst göz kapağı ameliyatı, burun estetiği ve kaş kaldırma gibi uygulamalar yaptırdığını düşünüyor. Betteridge, oyuncunun büyük ihtimalle yüz germe ameliyatı geçirdiğini ancak küçük müdahaleler yapıldığı için yıldızın doğallığını koruduğunu ifade etti.

(Fotoğraf: Liz and Dick galası, 2012)

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 6

Ayrıca aktrisin botoks, dudak kaldırma, dudak dolgusu ve kaplama yaptırdığı da düşünülüyor.

Estetik uzmanı ayrıca yıldızın "lazerle cilt yenileme" yaptırdığını ve detaylı bir cilt bakım rutini uyguladığını öne sürdü. Betteridge,Lohan'ın yaptırdığı tüm işlemlerin ise 200-300 bin dolar maliyeti olduğuna dikkat çekti.

(Fotoğraf: 2024 Vanity Fair Oscar Partisi)

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 7

Lohan, Bader Shammas ile 2022 yılında dünyaevine girdi.

Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde - 8

2023 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Dubai'de dünyaya getirdiği oğluna "Luai" adını verdi.

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