Hollywood'u terk edip Dubai'ye yerleşti: Lindsay Lohan estetik iddialarıyla gündemde

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan ve yer aldığı Çılgın Cuma, Kötü Kızlar ve Komik Tuzak gibi yapımlarla bir döneme damga vuran Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan kötü günleri geride bıraktı.

Bugüne kadar defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi gören, uyuşturucu bulundurduğu için tutuklanan, ev hapsi verilen ve adı hırsızlık olayına karışan Lohan, Hollywood'a geri döndü ve birçok başarılı yapımla adından söz ettirmeye başladı.

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